Проте прихильників Хемілтона цікавить не лише його досягнення у Формулі-1, а також особисте життя семиразового чемпіона світу. 24 канал розповідає роман іменитого пілота Скудерії з Рейчел Кін більш відомою, як Raye.

Які стосунки між Хемілтоном та Кін?

Перші чутки про дружбу та стосунки між Льюїсом Хемілтоном і Рейчел Кін з'явились у 2023 році. У квітні того року британська співачка поділилася серією фото, де були спільні світлини з гонщиком.

Фото Рейчел Кін у теплих обіймах з Льюїсом Хемілтоном спровокували бурхливе обговорення у соціальних мережах. Світлини Raye з пілотом стали першим сигналом можливого роману.

Хемілтон з Рейчел Кін / Фото з інстаграму співачки

У 2024 році почала ще більше набирати оберти тема можливого роману між Льюїсом Хемілтоном і Рейчел Кін. У січні пілота та співачку помітили на обіді разом з Софією Вергарою.

Також у 2024 році Хемілтон та Кін разом з'явилися на Met Gala у Нью-Йорку. Поява гонщика та співачки лише посилила інтерес фанатів та преси щодо їхнього можливого роману.

Хемілтон та Кін на Met Gala / Фото Getty Images

У 2025 році чутки про стосунки Льюїса Хемілтона та Рейчел Кін почали зростати ще більше та досягли свого піку. У березні Raye помітили у гаражі Феррарі під час вільних практик на Гран-прі Австралії.

Кін у гаражі Феррарі в Австралії: дивіться відео

Окрім того, Рейчел Кін бачили у боксах Феррарі разом з Ентоні Хемілтоном – батько Льїюса.

Кін з батьком Хемілтона: дивіться відео

4 липня 2025 року Рейчел Кін завітала на гоночний вікенд у Великій Британії. У той день співачку знову помітили у гаражі Феррарі, де вона спілкувалася з Александрою Сент-Мле, дівчиною Шарля Леклера, та Маурою Гіггінс.

На наступний день Гран-прі Великої Британії у Сільверстоуні Reye зайшла у паддок, де зустрілась та поспілкувалась з Льюїсом Хемілтоном. Співачка не приховувала, що підтримує пілота Феррарі.

Кін та Хемілтон у паддоку / Фото Формула-1

Відзначимо, що після кваліфікації у Сільверстоуні Рейчел Кін виступила на сцені, оскільки співачка була хедлайнером Гран-прі Великої Британії. Льюїс Хемілтон висловився про виступ Raye.

Це перший концерт, на якому я був після гонки — і вона була чудова. І взагалі це перший концерт, який я бачив на Сільверстоуні. Дуже круто, що тут виступають артисти. Публіка була неймовірна,

– cказав Льюїс.

Розмови про стосунки між Льюїсом Хемілтоном та Рейчел Кін тривають. Адже пілот Скудерії та британська співачка офіційно не підтверджували та не спростовували відносини.

Цікаво, що у серпні – вересні 2025 року у тіктоці завірусилася пісня співачки Where is My Husband. Фани вважають, що у композиції Raye йдеться про невдалі стосунки з Льюїсом Хемілтоном.

Що ще відомо про Хемілтона та Кін?