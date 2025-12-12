Британський пілот висловився про те, чи планує завершувати кар'єру у Формулі-1. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Motosport.

Чи завершить Хемілтон кар'єру?

Він наголосив, що не планує завершувати кар'єру на даний момент. Хемілтон зізнався, що у нього є мрія у "королівських перегонах" виграти восьмий титул чемпіона світу.

Однак пілот "Феррарі" зізнався, що є речі, які його драютуть. Зі слів гонщика, це щотижневі спонсорські активності, фотосесії, а також інтерв'ю.

Я вже чекаю на цей день, коли всіх цих заходів не буде. За цим я точно не сумуватиму, коли закінчу виступи в Формулі-1,

– висловився Хемілтон.

Відзначимо, що Хемілтон нещодавно розповів, чим планує займатися найближчим часом.

Що сказав Хемілтон після завершення сезону?

Пілот "Феррарі" у коментарі пресслужбі Формули-1 заявив, що він не думає про наступний рік. Британець наголосив, що наразі 2026 року немає в його планах.

"Зараз я думаю тільки про Різдво, час із сім'єю, про те, щоб бути тут і зараз і просто відновитися", – висловився Хемілтон.

Що відомо про кар'єру Хемілтона?