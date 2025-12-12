Британский пилот высказался о том, планирует ли завершать карьеру в Формуле-1. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Motosport.
Завершит ли Хэмилтон карьеру?
Он отметил, что не планирует завершать карьеру на данный момент. Хэмилтон признался, что у него есть мечта в "королевских гонках" выиграть восьмой титул чемпиона мира.
Однако пилот "Феррари" признался, что есть вещи, которые его драютуть. По словам гонщика, это еженедельные спонсорские активности, фотосессии, а также интервью.
Я уже жду этот день, когда всех этих мероприятий не будет. По этому я точно не буду скучать, когда закончу выступления в Формуле-1,
– высказался Хэмилтон.
Отметим, что Хэмилтон недавно рассказал, чем планирует заниматься в ближайшее время.
Что сказал Хэмилтон после завершения сезона?
Пилот "Феррари" в комментарии пресс-службе Формулы-1 заявил, что он не думает о следующем году. Британец отметил, что пока 2026 года нет в его планах.
"Сейчас я думаю только о Рождестве, время с семьей, о том, чтобы быть здесь и сейчас и просто восстановиться", – высказался Хэмилтон.
Что известно о карьере Хэмилтона?
Британский пилот дебютировал в Формуле-1 в 2007 году. Тогда Хэмилтон выступал за команду "Макларен".
Первый свой титул чемпиона мира британец получил в 2008 году. В третий раз он завоевал чемпионство уже в 2014 году, но в составе другой команды – "Мерседес".
В общем Хэмилтон семь раз становился чемпионом мира в Формуле-1. Произошло это также в 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.
В 2025 году британский пилот перешел в "Феррари". Он заменил Карлоса Сайнса, который теперь выступает за "Уильямс".