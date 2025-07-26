Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен зустрічається з розкішною Келлі Піке. 24 канал пропонує зануритись в історію кохання видатного гонщика та бразильської моделі.

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Як почались стосунки Ферстаппена з Піке?

Макс Ферстаппен у 2021 році офіційно оголосив про стосунки з Келлі Піке. Фанати вже знали бразильську модель, адже заради чемпіона світу, вона покинула іншого пілота команди Ред Булл.

Келлі Піке зустрічалась з російським пілотом Данилом Квятом. У 2019 році гонщика повернули до Торо Россо – фарм-клуб Ред Булла. Після перших перегонів у сезоні бразильська модель оголосила про вагітність.

Після народження доньки Пенелопи Келлі Піке оголосила про завершення відносин з Данилом Квятом. Бразильська модель опублікувала відповідний допис з підписом: "Троянди червоні, фіалки сині, сміття викидають, як і тебе".

Потім донька легендарного Нельсона Піке почала ділитись провокативними фото у компанії різних чоловіків. Фанати Данила Квятова активно почали висловлювати ненависть у бік Келлі Піке.

У січні 2021 року Келлі Піке поділилась світлиною зі спільного відпочинку з Максом Ферстаппеном. Пілот Ред Булла та бразильська модель вже тоді перебували у статусі пари. Цікаво, що дівчина старшого гонщика на 9 років.

Зазначимо, що на початку травня 2025 року у Макса Ферстаппена та Келлі Піке з'явилася спільна дитина. Бразильська модель народила видатному автогонщику доньку Лілі.

Ферстаппен та Піке оголосили про народження дитини:

Хто така Келлі Піке?

Келлі Піке народилась у сім'ї легенди Формули-1 Келлі Піке та нідерландської моделі Сільвії Тамсма.

Бразильська модель має освіту у сфері міжнародних відносин та знає чотири мови.

Келлі працювала помічником стиліста у Vogue та спеціалістом зі зв'язків з громадкістю.

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