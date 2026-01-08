В 1/8 фінал Марта Костюк зустрічалась із Амандою Анісімовою із США. Перед українською тенісисткою стало непросте завдання у вигляді третьої ракетки світу, інформує 24 Канал.

Як закінчився матч Костюк – Анісімова?

Майже протягом усього першого сету тенісистки обмінювались перевагою. Ключовим у першому сеті став дев'ятий гейм, який на подачі американки забрала Костюк. Марта вперше у матчі повела у рахунку 5:4.

Десятий гейм став останнім у першій партії та переможним для українки. Костюк взяла гейм на своїй подачі 6:4 та оформила рахунок за сетами 1:0.

У другому сеті перевага української тенісистки була істотнішою. До шостого гейму знову рахунок був рівний 3:3, а у сьомому геймі із двома брейками розіграш забрала Костюк. Марта довела партію до переможної 6:3 та закінчила матч перемогою.

За цілий матч Костюк зробила шість подач навиліт, але при цьому допустила чотири подвійні помилки. Показник її першої подачі склав 68 відсотків.

Хто стане наступною суперницею Костюк?

Наразі друга ракетка України не отримала свою наступну суперницю. У чвертьфіналі Костюк зустрінеться із переможницею пари Мірра Андрєєва ("нейтральна росіянка) – Лінда Носкова (Чехія). Їх протистояння вже триває. Зараз рахунок рівний за сетами 1:1.

Як українки виступають на старті сезону у Брісбені?