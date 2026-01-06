Олександра Олійникова завжди мріяла виступати за збірну України. Проте тенісистка досі не отримувала жодних сигналів від Федерації, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Ukrainian Tennis.

Чому Олійникову не викликають у збірну України?

25-річна тенісистка зізналася, що для неї виступи за збірну є пріоритетом. Вона готова "приїхати на віслюках" у разі виклику в команду.

На думку Олійникової, окремі люди, пов'язані зі збірною, недолюблюють її. Втім, тенісистка зуміла їх заспокоїти, пообіцявши не влаштовувати скандали.

Якщо хтось думає, що я з кимось поскандалю – ні з ким я скандалити не збираюся. Чесно-чесно, я обіцяю ні з ким не скандалити. Боятися мене не треба – я російських немовлят їм тільки на сніданок. Я знаю, що всі думають, що я тільки ними харчуюся, але мені сніданку достатньо. Тому я не така страшна радикалка, як усі думають,

– повідомила Олійникова.

Довідка. У рейтингу WTA Олександра Олійникова займає 90 місце – новий особистий рекорд тенісистки. Наразі вона четверта ракетка України.

Як Олійникова висловлювалася про росіян?