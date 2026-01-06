Олександра Олійникова завжди мріяла виступати за збірну України. Проте тенісистка досі не отримувала жодних сигналів від Федерації, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Ukrainian Tennis.
Чому Олійникову не викликають у збірну України?
25-річна тенісистка зізналася, що для неї виступи за збірну є пріоритетом. Вона готова "приїхати на віслюках" у разі виклику в команду.
На думку Олійникової, окремі люди, пов'язані зі збірною, недолюблюють її. Втім, тенісистка зуміла їх заспокоїти, пообіцявши не влаштовувати скандали.
Якщо хтось думає, що я з кимось поскандалю – ні з ким я скандалити не збираюся. Чесно-чесно, я обіцяю ні з ким не скандалити. Боятися мене не треба – я російських немовлят їм тільки на сніданок. Я знаю, що всі думають, що я тільки ними харчуюся, але мені сніданку достатньо. Тому я не така страшна радикалка, як усі думають,
– повідомила Олійникова.
Довідка. У рейтингу WTA Олександра Олійникова займає 90 місце – новий особистий рекорд тенісистки. Наразі вона четверта ракетка України.
Як Олійникова висловлювалася про росіян?
- Під час турніру в Еквадорі Олександра Олійникова відмовилася від фото з "нейтральними тенісистками". Спортсменка заявила, що не збирається фотографуватись з "російськими фашистами".
- Олійникова назвала суперниць з Росії "біооб’єктами та істотами", які підтримують війну та геноцид. Людям на Заході потрібно доносити правду про війну в Україні, а не робити заяви про "спорт поза політикою".
- Батько Олександри є її менеджером, але наразі служить у лавах ЗСУ та не може підтримати доньку на змаганнях. Одного разу WTA навіть оштрафувала українську тенісистку та забрала рейтингові очки. Все через те, що батько не зміг вчасно внести зміни в заявку на турнір, оскільки був на фронті.