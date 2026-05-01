Для виходу до вирішального матчу на ґрунтових кортах іспанської столиці Марті було потрібно здолати опір росіянки Потапової. Атлетка, як зазначає WTA, виступає не під нейтральним прапором, а заявлена як громадянка Австрії.

Дивіться також Костюк назвала єдину ексросіянку, якій тисне руку

Як завершився матч Костюк – Потапова у Мадриді?

Гра з "австріалізованою" росіянкою перетворилася на властиві жіночому тенісу гойдалки. Марта епізодами вражала впевненістю, але так само могла провалити цілий сет.

Після досить впевненої і комфортної перемоги 6:2 у першій партії настав час дивного спаду і нервів, які вилилися у вщент програну другу – 1:6. На щастя, шальки хитнулися у бік Костюк, а Потапова виявилася теж далеко не ідеальною ментально. Ті самі 6:1, але вже на користь українки – і саме вона стане учасницею фіналу.

Дуже символічний кадр із трансляції: тренерка Марти Сандра Занєвська у боксі українки після останнього розіграшу показала ігрову карту валета, тобто джокера. Костюк і справді стала на цьому турнірі джокером, сенсаційно прорвавшись у вирішальну гру.

Хто наступна суперниця Костюк?

Для того, щоб здобути перший в кар'єрі титул WTA 1000, який за престижністю поступається хіба що Великим шоломам і Підсумковому турніру, Марті Костюк потрібно обіграти першу ракетку Росії Мірру Андрєєву, яка виступає у "нейтральному" статусі.

Для українки ця задача цілком до снаги: вона вже обігрувала представницю країни-агресора цьогоріч на початку сезону у Брисбені, до того ж зробила це у двох сетах 7:6, 6:3.

Андрєєва відома своєю неадекватною істеричною поведінкою на корті: вона часто лається, ламає ракетки та загалом реагує неспортивним чином на власні невдачі.

Який рейтинг буде у Костюк за підсумками турніру в Мадриді?

У live-рейтингу WTA Марта вже посідає 17-те місце, хоча розпочинала тиждень на 23-ій сходинці. Порівняно з минулорічним результатом, Костюк вдалося виходом у фінал додати до свого активу аж 435 очок.

Перемога в іспанський столиці проти росіянки у фіналі дозволить українці вперше у своїй кар'єрі увійти до топ-15 найсильніших тенісисток планети.

Тріумф на турнірі цієї серії оцінюється 1000 рейтинговими балами, а також може принести Марті, як зазначає Perfect Tennis, одразу понад мільйон євро призових.

Костюк вже досягла у Мадриді особистого рекорду: ніколи раніше вона не вигравала у WTA-турі аж 10 матчів поспіль.