Росіянка вважалася явною фавориткою цього матчу. Проте вона не змогла довести цього на корті та ще й зганьбилася своєю поведінкою, повідомляє 24 Канал із посиланням на TennisGif.

Як Андрєєва зірвалася під час матчу?

Вона виграла першу партію на тай-брейку, після чого вела рівну боротьбу у другому сеті. За рахунку 2:2 Андрєєва зробила подвійну помилку, після чого в неї "потік дах".

18-річна тенісистка зірвалася й на всю арену продемонструвала справжню російську культуру "Толстоєвського". Вона заволала відбірною російською лайкою: "З***ав цей теніс є***ий".

Як Андрєєва заматюкалася на корті: дивіться відео

Після цього росіянка програла гейм на подачі та віддала партію. У третьому сеті ж її почало розривати ще більше.

Уродженка Красноярська зі старту відпустила свою суперницю вперед у рахунку, після чого так і не змогла наздогнати. Матч вона закінчувала у сльозах, кусала себе за руки та била ракеткою по голові. У підсумку – 7:6, 3:6, 3:6 для росіянки.

Довідка. Мірра Андрєєва посідає п'яте місце у світовому рейтингу WTA. Вона програла втретє у п'яти останніх матчах.

Зазначимо, що в першому колі турніру Лаура Зігемунд перемогла українку Даяну Ястремську, яка не змогла дограти матч до кінця через проблеми зі здоров'ям. В 1/8 фіналу німкеня зіграє з переможницею пари Магдалена Френх – Кароліна Мухова.

Що відомо про істерики Андрєєвої?