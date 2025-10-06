Сербський тенісист здобув вольову перемогу з рахунком 4:6, 7:5, 6:3. Поєдинок тривав 2 години 42 хвилини, повідомляє 24 Канал.

Що сталося з Джоковичем?

Під час цього протистояння в Новака Джоковича виникли проблеми зі здоров’ям. Усе через те, що змагання відбуваються в дуже екстремальних погодних умовах.

"Ноле" був явним фаворитом, проте не зміг швидко адаптуватися до непростого клімату. Він поступився у першому сеті, а у другій партії йому стало геть кепсько.

Кілька разів серба навіть знудило. Після цього він все ж таки зібрався та здійснив камбек.

Джоковича знудило під час матчу: дивіться відео

Як пояснив після матчу Новак, у Шанхаї наразі дуже складні погодні умови. Особливо це стосується поєдинків денної серії, коли тенісистам доводиться грати на межі фізичних можливостей.

Звичайно, умови однакові для всіх, але це дуже жорстоко. Вологість понад 80% робить гру неймовірно важкою, особливо коли граєш вдень під сонцем,

– цитує Джоковича BTU.

Дивіться відеоогляд матчу Джокович – Ганфманн

До слова. У Шанхаї навіть вночі температура не буде опускатися нижче 24 градусів протягом тижня. Вдень вона сягає майже 40 градусів, а вологість взагалі в деякі дні становитиме понад 90%.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Новак Джокович зустрінеться з іспанцем Хауме Мунаром. Матч відбудеться 7 жовтня та розпочнеться не раніше 13:30 за київським часом.

Нагадаємо, що у другому колі цього турніру сталася гучна сенсація. 237-ма ракетка світу Шан Цзюньчен несподівано переграв росіянина Карена Хачанова, який замикає топ-10 рейтингу ATP.

