Він уже понад 20 років виступає на професійному рівні. Напередодні француз анонсував, що скоро завершить кар'єру, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі тенісиста.

Коли Монфіс зачохлить ракетку?

Чоловік Еліни Світоліної розповів, коли саме це станеться. Він заявив, що проведе ще один сезон і планує завершити ігрову кар'єру на тенісному "Мастерсі" в Парижі.

"Я вперше взяв ракетку в руки у два з половиною роки та почав свою професійну кар'єру у 18 років. Тепер, коли я відсвяткував свій 39-й день народження минулого місяця, я хотів би оголосити, що наступний рік стане моїм останнім роком у професійному тенісі.

Можливість перетворити свою пристрасть на професію – це привілей, який я цінував під час кожного матчу та кожного моменту своєї 21-річної кар'єри. Хоча ця гра означає для мене все, я спокійний зі своїм рішенням піти на пенсію наприкінці тенісного сезону 2026 року".

Також Гаель подякував людям, які підтримували його протягом кар'єри. Серед довгого списку першими він згадав саме свою дружину та донечку Скай.

Найбільше я відчуваю вдячність. Я хотів би висловити її багатьом людям. Моїй дружині Еліні: моїй любові, натхненню та силі – і винятковій гравчині самій по собі. Моїй доньці Скай за глибоку любов, сенс і радість, якими вона наповнила мої дні,

– написав Монфіс.

Зазначимо, що свій коментар під цим дописом залишила й Еліна Світоліна.

"Не можу дочекатися, щоб почати нову главу з тобою. Ми любимо тебе", – написала українка.

До слова. Еліна Світоліна після історичного для України Кубка Біллі Джин Кінг, де наша збірна дійшла до півфіналу, поступившись там майбутнім чемпіонкам Італії, заявила у своєму інстаграмі, що вирішила достроково завершити сезон.

Що відомо про тенісну спадщину Монфіса?