Це було друге очне протистояння між суперницями. Поєдинок тривав майже дві години та завершився перемогою української спортсменки, інформує 24 Канал.

Як минув матч Олійникова – Жанжан?

Початок поєдинку видався невдалим для уродженки Києва. Вона програла чотири з п'яти стартових геймів та поступалася француженці з двома брейками.

Проте Олександра не опустила руки та продовжила боротися. Українка змогла відіграти гандикап і закрила партію з рахунком 7:5.

У другому сеті вона вже повністю домінувала. Олійникова віддала суперниці лише один гейм й оформила стильну підсумкову перемогу – 6:1.



Олійникова з трофеєм / Фото з соцмереж турніру

Олександра Олійникова – Леолія Жанжан 2:0 (7:5, 6:1)

До слова. Перед цим Олійникова та Жанжан зустрічалися між собою у березні 2025 року на турнірі у Бразилії. Тоді українка поступилася у двох партіях – 4:6, 3:6.

Зазначимо, що протягом поєдинку Олександра зробила один ейс і не записала собі в пасив жодної подвійної помилки, реалізувала 6 з 8 брейк-пойнтів і виграла 7 з 10 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 75:58 на користь українки.

Що означає тріумф Олійникової на турнірі в Коліні?