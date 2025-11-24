Це було друге очне протистояння між суперницями. Поєдинок тривав майже дві години та завершився перемогою української спортсменки, інформує 24 Канал.
Як минув матч Олійникова – Жанжан?
Початок поєдинку видався невдалим для уродженки Києва. Вона програла чотири з п'яти стартових геймів та поступалася француженці з двома брейками.
Проте Олександра не опустила руки та продовжила боротися. Українка змогла відіграти гандикап і закрила партію з рахунком 7:5.
У другому сеті вона вже повністю домінувала. Олійникова віддала суперниці лише один гейм й оформила стильну підсумкову перемогу – 6:1.
Олійникова з трофеєм / Фото з соцмереж турніру
Олександра Олійникова – Леолія Жанжан 2:0 (7:5, 6:1)
До слова. Перед цим Олійникова та Жанжан зустрічалися між собою у березні 2025 року на турнірі у Бразилії. Тоді українка поступилася у двох партіях – 4:6, 3:6.
Зазначимо, що протягом поєдинку Олександра зробила один ейс і не записала собі в пасив жодної подвійної помилки, реалізувала 6 з 8 брейк-пойнтів і виграла 7 з 10 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 75:58 на користь українки.
Що означає тріумф Олійникової на турнірі в Коліні?
Завдяки цій перемозі Олійникова здобула третій у кар'єрі титул турніру WTA 125.
Вона виграла друге поспіль змагання, у якому бере участь. За два тижні до цього українка тріумфувала в аргентинському Тукумані, а у вересні стала переможницею в Толентіно.
В Чилі Олександра не віддала суперницям жодного сету, а загалом її переможна серія вже складає десять матчів (дані Flashscore).
Три перемоги на рівні "челенджерів" у 2025 році – це повторення найкращого результату у світі. Перед цим подібне вдавалося лише одній тенісистці – представниці Чехії Сарі Бейлек.
Тріумф на змаганнях у Коліні дозволив киянці піднятися на найвище місце світового рейтингу в кар'єрі. Вона вперше опинилася в топ-100 й наразі посідає 95-ту сходинку.