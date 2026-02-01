Іспанець у цьому поєдинку міг зібрати кар'єрний Grand Slam, а серб – стати найтитулованішим тенісистом в історії "мейджорів". Різниця між ними у віці складає майже 16 років, інформує 24 Канал.

Як минув матч Алькарас – Джокович?

Карлос вважався фаворитом протистояння, проте "Ноле" розпочав його набагато краще. Він ідеально грав на подачі та записав у свій актив два брейки, забравши перший сет 6:2.

Проте розвинути свій успіх серб не зміг. Він виграв перший гейм, але Алькарас після цього перехопив ініціативу та відповів тим самим рахунком, але вже на свою користь.

У п'ятому геймі третьої партії Карлос знову "брейконув" і впевнено при цьому діяв на подачі. Згодом іспанець отримав потрійний сетбол і з п'ятої спроби все ж таки оформив ще один брейк і переміг 6:3.

Здавалось, що доля турніру вже вирішена, проте Новак зміг продемонструвати характер. Він після програного гейму на прийомі утримав свою подачу, відігравши шість брейк-пойнтів.

Після цього спортсмени почали подавати дуже якісно, не даючи один одному тривалий час шансів на брейк. У дев'ятому геймі Джокович здобув брейк-пойнт і був дуже близьким до того, щоб вийти вперед, але не вдалося.

Вирішальним став 12-й гейм. Алькарас отримав подвійний матчбол і з першої спроби його реалізував, ставши наймолодшим гравцем в історії, кому вдалося зібрати кар'єрний Grand Slam.

Карлос Алькарас – Новак Джокович 3:1 (2:6, 6:2, 6:3, 7:5)

Трішки статистики. Протягом матчу іспанець мав більше ейсів (9:4) при однаковій кількості подвійних помилок (по дві). Він реалізував 5 з 16 брейк-пойнтів, а серб зміг виграти 2 з 6. Загальна кількість очок 118:106 на користь Алькараса.

Дивіться відеоогляд матчу Алькарас – Джокович

Що означає тріумф Алькараса?

Іспанець здобув п'яту перемогу в десяти матчах проти Джоковича.

Він виграв свій 25-й трофей у кар'єрі. З чинних гравців більше у своєму активі має тільки Новак.

22-річний тенісист здобув уже сьомий трофей серії Grand Slam. До цього він по два рази тріумфував на Ролан Гаррос, Вімблдоні та US Open.

Карлос продовжує утримувати лідерство в рейтингу ATP. На другому місці залишився Яннік Сіннер, а Джокович після турніру повернеться в топ-3.

Нагадаємо, що серед представників України на Australian Open найкраще виступила Еліна Світоліна. Вона вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу, де поступилась першій ракетці світу Арині Соболенко.