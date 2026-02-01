Испанец в этом поединке мог собрать карьерный Grand Slam, а серб – стать самым титулованным теннисистом в истории "мэйджоров". Разница между ними в возрасте составляет почти 16 лет, информирует 24 Канал.

Читайте также "Еще бы в душе снимали": Джокович прокомментировал истерику американки, которую обыграла Свитолина

Как прошел матч Алькарас – Джокович?

Карлос считался фаворитом противостояния, однако "Ноле" начал его гораздо лучше. Он идеально играл на подаче и записал в свой актив два брейка, забрав первый сет 6:2.

Однако развить свой успех серб не смог. Он выиграл первый гейм, но Алькарас после этого перехватил инициативу и ответил тем же счетом, но уже в свою пользу.

В пятом гейме третьей партии Карлос снова "брейконул" и уверенно при этом действовал на подаче. Впоследствии испанец добыл тройной сетбол и с пятой попытки все же оформил еще один брейк и победил 6:3.

Казалось, что судьба турнира уже решена, однако Новак смог продемонстрировать характер. Он после проигранного гейма на приеме удержал свою подачу, отыграв шесть брейк-пойнтов.

После этого спортсмены начали подавать очень качественно, не давая друг другу длительное время шансов на брейк. В девятом гейме Джокович добыл брейк-пойнт и был очень близок к тому, чтобы выйти вперед, но не удалось.

Решающим стал 12-й гейм. Алькарас завоевал двойной матчбол и с первой попытки его реализовал, став самым молодым игроком в истории, кому удалось собрать карьерный Grand Slam.

Карлос Алькарас – Новак Джокович 3:1 (2:6, 6:2, 6:3, 7:5)

Немного статистики. По ходу матча испанец имел больше эйсов (9:4) при одинаковом количестве двойных ошибок (по две). Он реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов, а серб смог выиграть 2 из 6. Общее количество очков 118:106 в пользу Алькараса.

Смотрите видеообзор матча Алькарас – Джокович

Что означает триумф Алькараса?

Испанец одержал пятую победу в десяти матчах против Джоковича.

Он выиграл свой 25-й трофей в карьере. Из действующих игроков больше в своем активе имеет только Новак.

22-летний теннисист завоевал уже седьмой трофей серии Grand Slam. До этого он по два раза побеждал на Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open.

Карлос продолжает удерживать лидерство в рейтинге ATP. На втором месте остался Янник Синнер, а Джокович после турнира вернется в топ-3.

Напомним, что среди представителей Украины на Australian Open лучше всего выступила Элина Свитолина. Она впервые в карьере дошла до полуфинала, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.