Шан Цзюньчен здобув одну зі своїх найпам'ятніших перемог у кар'єрі. Адже китайський тенісист йде лише на 237-му місці у чоловічому світовому рейтингу ATP. Натомість Карен Хачанов замикає топ-10 найкращих тенісистів планети, повідомляє 24 Канал.

Як китаєць переміг десятку ракетку світу з Росії?

Їх поєдинок тривав 1 годину та 43 хвилини. Обидва тенісисти не хотіли віддавати перший сет, який перевели у тай-брейк, де кращим був Цзюньчен 6:7 (3:7).

У другій партії рівна боротьба тривала до шостого гейму включно, коли рахунок був рівним 3:3. Сьомий гейм на подачі китайця залишився за Шаном 3:4. Цей виграшний гейм став переломним. Місцевий тенісист взяв наступні два гейми, один із яких на подачі російського суперника. У підсумку – 3:6 на користь Цзюньчена у другому сеті.

Відео переможного розіграшу Цзюньчена

An unforgettable moment



Jerry Shang captures his first Top 10 win after an impressive 7-6(3) 6-3 victory over Kachanov.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/TsROdYNb9j — ATP Tour (@atptour) October 4, 2025

Радості китайського тенісиста не було меж. Адже це перша перемога для Цзюньчена над опонентом із топ-10 світового рейтингу ATP. Для тріумфатора також наступне третє коло буде дебютним на Мастерсі. В 1/16 фіналу у Шанхаї Цзюньчен вийде на корт проти португальця Нуну Боргеша (ATP №51). Орієнтовний початок зустрічі 7 жовтня о 05:00 ранку за Києвом.

Хто такий Шан Цзюньчен?

20-річний китайський тенісист, який посідає 237-ме місце у рейтингу ATP. У поточному сезоні заробив понад 326 тисяч доларів призових.

Найкращою позицією Цзюньчена у світовому рейтингу є 47-ма сходинка.

Загалом за свою кар'єру китайський тенісист заробив понад 2,1 мільйона доларів у вигляді призових.

