Шан Цзюньчен одержал одну из своих самых памятных побед в карьере. Ведь китайский теннисист идет лишь на 237-м месте в мужском мировом рейтинге ATP. Зато Карен Хачанов замыкает топ-10 лучших теннисистов планеты, сообщает 24 Канал.

Как китаец победил десятку ракетку мира из России?

Их поединок длился 1 час и 43 минуты. Оба теннисиста не хотели отдавать первый сет, который перевели в тай-брейк, где лучшим был Цзюньчен 6:7 (3:7).

Во второй партии равная борьба продолжалась до шестого гейма включительно, когда счет был равным 3:3. Седьмой гейм на подаче китайца остался за Шаном 3:4. Этот выигрышный гейм стал переломным. Местный теннисист взял следующие два гейма, один из которых на подаче российского соперника. В итоге – 3:6 в пользу Цзюньчена во втором сете.

Видео победного розыгрыша Цзюньчена

An unforgettable moment



Джерри Шан завоевывает свою первую победу в Топ-10 после впечатляющей победы 7-6(3) 6-3 над Качановым.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/TsROdYNb9j - ATP Tour (@atptour) 4 октября, 2025

Радости китайского теннисиста не было предела. Ведь это первая победа для Цзюньчена над оппонентом из топ-10 мирового рейтинга ATP. Для триумфатора также следующий третий круг будет дебютным на Мастерсе. В 1/16 финала в Шанхае Цзюньчен выйдет на корт против португальца Нуну Боргеша (ATP №51). Ориентировочное начало встречи 7 октября в 05:00 утра по Киеву.

Кто такой Шан Цзюньчен?

20-летний китайский теннисист, который занимает 237-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне заработал более 326 тысяч долларов призовых.

Лучшей позицией Цзюньчена в мировом рейтинге является 47-я строчка.

Всего за свою карьеру китайский теннисист заработал более 2,1 миллиона долларов в виде призовых.

