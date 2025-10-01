В среду, 1 октября, в рамках 1/8 финала турнира China Open состоялся матч между Мартой Костюк и Джессикой Пегулой. Для обеих теннисисток это было пятое очное противостояние, пишет 24 Канал.
Как завершился матч Костюк – Пегула?
В трех предыдущих встречах победу праздновала американка. Поэтому Костюк могла улучшить статистику.
Первый сет Марта начала с проигранной подачи. До шестого гейма на корте шла равная борьба – 3:3. Однако затем Пегула выиграла три подряд гейма и забрала сет – 6:3.
Во второй партии уровень противостояния достиг максимума. При счете 6:6 сет перешел на тайбрейк. Там сильнее оказалась украинская теннисистка – 7:4. Счет в матче стал равным – 1:1.
Однако на решающую партию сил у второй ракетки Украины не хватило. Американка разгромила Костюк со счетом 6:1.
Марта Костюк – Джессика Пегула 1:2 (3:6, 7:6, 1:6)
Видеообзор матча Костюк – Пегула
Марта Костюк последней из украинских теннисисток покинула турнир в Пекине. Юлия Стародубцева выбыла из соревнований после первого круга, а Даяна Ястремская уступила испанке Джессике Бузас Манейро во втором раунде соревнований.
Как Костюк выступила на турнире в Пекине?
- Марта Костюк стартовала в китайском "тысячнике" сразу со второго круга благодаря статусу сеяной. В 1/32 финала украинка победила немку Эллу Зайдель по итогам двух сетов.
- В третьем круге соперницей Костюк была "нейтральная" белоруска Александра Соснович. 23-летняя киевлянка уверенно разобралась с теннисисткой из Беларуси – 6:4 и 6:2.
- В рейтинге WTA Марта Костюк занимает 28 строчку. Отметим, что Элина Свитолина находится на 13-й строчке рейтинга.