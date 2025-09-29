Это было второе очное противостояние между теннисистками. Оно длилось почти полтора часа и снова закончилось победой украинки, сообщает 24 Канал.

Как прошел матч Костюк – Соснович?

Первый сет был довольно равным, в котором соперницы уверенно защищали свои подачи. В нем был единственный брейк, который, к счастью, в актив себе в седьмом гейме записала Марта Костюк.

Во второй партии для украинки все уже сложилось намного проще. Она после счета 0:1 взяла пять подряд геймов и в конце концов спокойно довела игру до победы – 6:2.

Марта Костюк – Александра Соснович 2:0 (6:4, 6:2)

Статистика. В течение матча украинская теннисистка сделала четыре эйса и столько же двойных ошибок, реализовала все три брейк-пойнта и не проиграла ни одного гейма на своей подаче. Общий баланс очков – 66:53 в пользу 23-летней киевлянки.

Отметим, что это первый турнир для Марты после исторического для Украины Кубка Билли Джин Кинг. На нем украинка одержала две победы и помогла сборной впервые пробиться в полуфинал.

Напомним, что в Пекине в одиночном разряде Украину представляли три теннисистки в основной сетке турнира. К сожалению, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская уже покинули соревнования.

Как выступает Марта Костюк на турнире в Пекине?