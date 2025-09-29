Це було друге очне протистояння між тенісистками. Воно тривало майже півтори години та знову закінчилося перемогою українки, повідомляє 24 Канал.

Як минув матч Костюк – Соснович?

Перший сет був доволі рівним, у якому суперниці впевнено захищали свої подачі. В ньому був єдиний брейк, який, на щастя, в актив собі в сьомому геймі записала Марта Костюк.

У другій партії для українки все вже склалося набагато простіше. Вона після рахунку 0:1 взяла п'ять поспіль геймів і врешті-решт спокійно довела гру до перемоги – 6:2.

Марта Костюк – Олександра Соснович 2:0 (6:4, 6:2)

Статистика. Протягом матчу українська тенісистка зробила чотири ейси та стільки ж подвійних помилок, реалізувала всі три брейк-пойнти та не програла жодного гейму на своїй подачі. Загальний баланс очок – 66:53 на користь 23-річної киянки.

Зазначимо, що це перший турнір для Марти після історичного для України Кубку Біллі Джин Кінг. На ньому українка здобула дві перемоги та допомогла збірній вперше пробитися до півфіналу.

Нагадаємо, що в Пекіні в одиночному розряді Україну представляли три тенісистки в основній сітці турніру. На жаль, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська вже залишили змагання.

Як виступає Марта Костюк на турнірі в Пекіні?