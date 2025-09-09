21-річна зірка тенісу за свою кар'єру завоювала сім титулів ITF. У 2025 році Соболєва дебютувала на Ролан Гаррос та зіграла у кваліфікації Відкритого чемпіонату США – US Open.

У рейтингу Жіночої тенісної організації Анастасія Соболєва посідає 221 сходинку. В інтерв'ю 24 каналу спортсменка розповіла про початок кар'єри, дебют на Ролан Гаррос, тріумф у парі з росіянкою Діаною Шнайдер і про плани на майбутнє.

Читайте також 18-річна тенісистка з Канади справила фурор, сенсаційно вигравши топовий турнір WTA1000

Як Соболєва почала кар'єру?

Українська тенісистка Анастасія Соболєва у 2019 році дебютувала на турнірі у Бучі. Перспективна та талановита спортсменка зіграла на змаганнях серії ITF, а у 2020 році виграла чемпіонат України в одиночному розряді.

Анастасіє, у 2019 році ви дебютували на турнірі ITF у Бучі. Розкажіть про початок кар'єри, чому ви вирішили займатись тенісом?

Якщо говорити про початок кар'єри, то в теніс прийшла, адже мої батьки тренери з тенісу, тому вибір був очевидним. Про дебют: мені було 15 років, була ще дитиною і майже нічого не пам'ятаю.

Хто з відомих тенісистів вплинув на вашу кар'єру або ж надихає вас?

На мою кар'єру вплинув тато. Він мене тренував і він же був моїм натхненням і мотивацією.

Тріумф у парі з росіянкою

У листопаді 2021 року Анастасія Соболєва виступила на турнірі ITF W15. Тенісистка у парі з росіянкою Діаною Шнайдер тріумфувала на турнірі в Анталії (Туреччина). У фіналі змагань українка у тандемі з "нейтральною" росіянкою здобули ефектну перемогу, обігравши пару Тамара Чурович – Амарісса Кьяра за підсумками двох сетів – 6:2, 6:0.

У 2021 році ви виграли ITF в Анталії у парному розряді у парі з росіянкою Діаною Шнайдер. Чи спілкуєтесь ви тепер?

Зі Шнайдер ми спілкувались коли були дітьми та на перших моїх турнірах, але потім наші шляхи розійшлись. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми вже не спілкувались.

Соболєва та Шнайдер / Фото ВТУ

Шнайдер щось говорила вам про війну в Україні?

Вона мені про свою думку з приводу війни особисто нічого не казала, і я не питала, та вже і не цікавить, якщо чесно.

Тренування під час війни Росії проти України

24 лютого 2022 року відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Багато спортсменів були вимушені покинути рідну країну, щоб тренуватися у спокійних умовах – без постійних тривог та ракет над головою.

В Україні не перший рік триває війна. Анастасіє, розкажіть про тренування у воєнний час?

Я тренувалась вдома в Дніпрі, перші пів року від початку повномасштабного вторгнення, а зараз живу і тренуюсь в Братиславі. Але вся моя родина і тренер по фізичній підготовці живуть у Дніпрі, і я час від часу, приїжджаю до них.

Російські та білоруські тенісисти виступають на турнірах під "нейтральним" прапором. Як вони поводять себе під час очних протистоянь?

Я не дуже концентруюсь на поведінці опонентів, я намагаюсь концентруватися на собі. Але коли граю проти "нейтральних" – у мене є більше мотивації здобути перемогу. Позицію українських гравців, вони знають, ніяких рукостискань бути не може.

Скільки коштує стати тенісисткою?

Теніс завжди був дорогим спортом, адже початківцю треба придбати спеціальне екіпірування, найняти тренера та орендувати корт для занять. Витрати, аби пробитися у цей спорт зазвичай становлять тисячі доларів.

Скільки, якщо не секрет, коштує стати тенісисткою?

Без спонсорів, не маючи великих коштів, заграти майже неможливо. Мені пощастило, в мене вони були. А взагалі, для професійного тенісу з тренером, ракетками і всім іншим необхідним, виходить дуже дорого, на жаль.

Дебют на Ролан Гаррос та кваліфікація US Open

Анастасія Соболєва у 2025 році вперше зіграла в основній сітці Ролан Гаррос у Франції. Українська тенісистка у кваліфікації здолала Франческу Джонс з Великої Британії. У першому колі Соболєва зустрілася з вже знайомою Діаною Шнайдер. На жаль, Анастасія не змогла пробитися у наступний раунд престижного турніру серії Grand Slam.

У 2025 році ви подолали кваліфікацію Ролан Гаррос. Поділіться враженнями від виступу на престижному турнірі?

Ролан Гаррос вийшов справді дуже крутим і емоційним. Було дуже круто грати, коли на тебе дивиться 10 тисяч людей, бо зазвичай граю турніри, де вболівальників майже немає.

І фінал кваліфікації було щось дуже особливе. Намагалась не думати сильно про те, що це боротьба за основну сітку, просто намагалась грати у свій кращий теніс і в мене вийшло.

Соболєва на Ролан Гаррос-2025 / Фото Getty Images

Ви рахували можливість виходу на US Open-2025 через калькулятор. Чи очікували вийти на турнір?

Так, було трохи напружено з потраплянням на US Open. За статистикою, з моїм рейтингом завжди потрапляли на всі "шоломи", але в цьому році було трошки складніше, тому що Австралія закрилась з найвищим "катом" в історії, тому це могло трапитись і на US Open. Ніколи не знаєш хто грає, хто травмований чи не має візи.

Що таке "кат" у тенісі?

Кат (cut-off) — це рейтинг гравця, який займає останню позицію серед тих, хто потрапив до основного турніру без потреби кваліфікації.

Розкажіть про плани на майбутнє, зокрема, про виступи на наступних турнірах?

Ставати краще, покращувати різні аспекти своєї гри, уникати травм, бо в цьому сезоні їх вистачає. Планую виступити на WTA 125 у Любляні, а далі буду дивитись на результати і там вже планувати всій календар. В планах зіграти на шоломі в Австралії.

Нагадаємо, що наступний Australian Open відбудеться у 2026 році. Початок великого турніру серії Grand Slam заплановано на 12 січня.

Хто з найуспішний з українських тенісисток?