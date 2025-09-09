21-летняя звезда тенниса за свою карьеру завоевала семь титулов ITF. В 2025 году Соболева дебютировала на Ролан Гаррос и сыграла в квалификации Открытого чемпионата США – US Open.

В рейтинге Женской теннисной организации Анастасия Соболева занимает 221 строчку. В интервью 24 канала спортсменка рассказала о начале карьеры, дебют на Ролан Гаррос, триумф в паре с россиянкой Дианой Шнайдер и о планах на будущее.

Как Соболева начала карьеру?

Украинская теннисистка Анастасия Соболева в 2019 году дебютировала на турнире в Буче. Перспективная и талантливая спортсменка сыграла на соревнованиях серии ITF, а в 2020 году выиграла чемпионат Украины в одиночном разряде.

Анастасия, в 2019 году вы дебютировали на турнире ITF в Буче. Расскажите о начале карьеры, почему вы решили заниматься теннисом?

Если говорить о начале карьеры, то в теннис пришла, ведь мои родители тренеры по теннису, поэтому выбор был очевидным. О дебюте: мне было 15 лет, была еще ребенком и почти ничего не помню.

Кто из известных теннисистов повлиял на вашу карьеру или же вдохновляет вас?

На мою карьеру повлиял папа. Он меня тренировал и он же был моим вдохновением и мотивацией.

Триумф в паре с россиянкой

В ноябре 2021 года Анастасия Соболева выступила на турнире ITF W15. Теннисистка в паре с россиянкой Дианой Шнайдер торжествовала на турнире в Анталии (Турция). В финале соревнований украинка в тандеме с "нейтральной" россиянкой одержали эффектную победу, обыграв пару Тамара Чурович – Амарисса Кьяра по итогам двух сетов – 6:2, 6:0.

В 2021 году вы выиграли ITF в Анталии в парном разряде в паре с россиянкой Дианой Шнайдер. Общаетесь ли вы теперь?

Со Шнайдер мы общались когда были детьми и на первых моих турнирах, но потом наши пути разошлись. Когда началось полномасштабное вторжение, мы уже не общались.

Соболева и Шнайдер / Фото ВТУ

Шнайдер что-то говорила вам о войне в Украине?

Она мне о своем мнении по поводу войны лично ничего не говорила, и я не спрашивала, да уже и не интересует, если честно.

Тренировки во время войны России против Украины

24 февраля 2022 года произошло полномасштабное вторжение России в Украину. Многие спортсмены были вынуждены покинуть родную страну, чтобы тренироваться в спокойных условиях – без постоянных тревог и ракет над головой.

В Украине не первый год продолжается война. Анастасия, расскажите о тренировках в военное время?

Я тренировалась дома в Днепре, первые полгода от начала полномасштабного вторжения, а сейчас живу и тренируюсь в Братиславе. Но вся моя семья и тренер по физической подготовке живут в Днепре, и я время от времени, приезжаю к ним.

Российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах под "нейтральным" флагом. Как они ведут себя во время очных противостояний?

Я не очень концентрируюсь на поведении оппонентов, я стараюсь концентрироваться на себе. Но когда играю против "нейтральных" – у меня есть больше мотивации одержать победу. Позицию украинских игроков, они знают, никаких рукопожатий быть не может.

Сколько стоит стать теннисисткой?

Теннис всегда был дорогим спортом, ведь начинающему надо приобрести специальную экипировку, нанять тренера и арендовать корт для занятий. Расходы, чтобы пробиться в этот спорт обычно составляют тысячи долларов.

Сколько, если не секрет, стоит стать теннисисткой?

Без спонсоров, не имея больших средств, заиграть почти невозможно. Мне повезло, у меня они были. А вообще, для профессионального тенниса с тренером, ракетками и всем остальным необходимым, выходит очень дорого, к сожалению.

Дебют на Ролан Гаррос и квалификация US Open

Анастасия Соболева в 2025 году впервые сыграла в основной сетке Ролан Гаррос во Франции. Украинская теннисистка в квалификации одолела Франческу Джонс из Великобритании. В первом круге Соболева встретилась с уже знакомой Дианой Шнайдер. К сожалению, Анастасия не смогла пробиться в следующий раунд престижного турнира серии Grand Slam.

В 2025 году вы преодолели квалификацию Ролан Гаррос. Поделитесь впечатлениями от выступления на престижном турнире?

Ролан Гаррос получился действительно очень крутым и эмоциональным. Было очень круто играть, когда на тебя смотрит 10 тысяч человек, потому что обычно играю турниры, где болельщиков почти нет.

И финал квалификации было что-то очень особенное. Старалась не думать сильно о том, что это борьба за основную сетку, просто пыталась играть в свой лучший теннис и у меня получилось.

Соболева на Ролан Гаррос-2025 / Фото Getty Images

Вы считали возможность выхода на US Open-2025 через калькулятор. Ожидали ли выйти на турнир?

Да, было немного напряженно с попаданием на US Open. По статистике, с моим рейтингом всегда попадали на все "шлемы", но в этом году было немножко сложнее, потому что Австралия закрылась с самым высоким "катом" в истории, поэтому это могло случиться и на US Open. Никогда не знаешь кто играет, кто травмирован или не имеет визы.

Что такое "кат" в теннисе?

Кат (cut-off) - это рейтинг игрока, который занимает последнюю позицию среди тех, кто попал в основной турнир без необходимости квалификации.

Расскажите о планах на будущее, в частности, о выступлениях на следующих турнирах?

Становиться лучше, улучшать разные аспекты своей игры, избегать травм, потому что в этом сезоне их хватает. Планирую выступить на WTA 125 в Любляне, а дальше буду смотреть на результаты и там уже планировать всей календарь. В планах сыграть на шлеме в Австралии.

Напомним, что следующий Australian Open состоится в 2026 году. Начало крупного турнира серии Grand Slam запланировано на 12 января.

Кто из самый успешный из украинских теннисисток?