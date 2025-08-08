В Канаде подошел к завершению престижный женский турнир серии WTA1000. В финал соревнования в Монреале вышла экс-первая ракетка мира Наоми Осака, которая выбила Элину Свитолину, сообщает 24 Канал.

Кто сотворил сенсацию?

Ее соперницей в решающем матче стала канадка Виктория Мбоко. Для 18-летней девушки это был первый финал WTA, поэтому неудивительно, что Осака считалась явной фавориткой встречи.

Однако Виктории удалось шокировать фанатов. Первый сет она проиграла со счетом 2:6, но в конце концов смогла оформить крутой камбэк. Ключевым стал переломный второй сет, где соперницы 7 из 10-ти геймов брали на чужих подачах.

Его Мбоко выиграла 6:4, после чего добила оппонентку в последнем сете (6:1). Таким образом, девушка добыла свой первый трофей в карьере. Отметим, что канадка попала на турнир только благодаря wild card от организаторов.

Это лишь третий такой случай на турнирах WTA1000, когда триумфаторкой становится обладательница wild card. Особенно поражает путь Виктории к победе, ведь на своем пути она прошла аж четырех экс-победителей турниров Grand Slam.

Речь о Софии Кенин, Коко Гауфф, Елене Рыбакиной и Наоми Осаку. По итогам соревнования Мбоко поднялась аж на 24 место в рейтинге WTA, добавив аж 61 позицию по сравнению с предыдущим положением.