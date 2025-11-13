Третья ракетка мира попал в курьезную ситуацию во время матча второго тура групповой стадии. Немец соревновался против лидера рейтинга ATP Янника Зиннера, сообщает 24 Канал.
По теме Не захотела быть "нейтральной": российская теннисистка сменила гражданство
Что сделал Зверев?
Итальянец одержал победу в двух сетах (6:4, 6:3). Во время второго сета Александер начал понимать, что шансов вырвать победу у него почти нет.
Из-за этого Зверев начал постоянно раздражаться. А во время пятого гейма после проигрыша подачи немец вообще ошеломил публику, засунув себе ракетку в рот.
Зверев засунул ракетку в рот: смотреть видео
Более того, после проигрыша первого сета немец кому-то очень горячо и эмоционально начал высказывать претензии. Тем не менее, от проигрыша он никуда не делся.
Зверев постоянно нервничал во время матча с Зиннером: смотреть видео
Отметим, что в первом туре Александер торжествовал в бою против Бена Шелтона и сохраняет шансы на выход в полуфинал. Для этого в последнем туре Звереву надо обыграть Феликса Оже Альяссима (Канада).
Что известно об Александре Звереве?
- Отметим, что Зверев имеет российское происхождение. Отец теннисиста Александр был профессиональным теннисистом в СССР.
- После распада Союза он переехал в Германию, где и родился сын в 1997 году.
- К слову, в этом году Зверев смачно обматерил отца во время матча. Как видим, сдерживать эмоции немец не всегда способен.
- Звереву-младшему уже удалось превзойти достижения отца. За свою карьеру Александер заработал более 55 миллионов призовыми и выиграл 24 трофея.
- Среди них нет ни одного турнира Grand Slam, ведь Зверев проиграл все три свои финалы самых престижных соревнований. Зато немцу покорялись Олимпийские игры (2021) и два Итоговых турнира ATP (2018, 2021).