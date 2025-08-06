Это было восьмое очное противостояние между соперницами. Японка в пятый раз триумфовала, одержав победу чуть больше, чем за час, сообщает 24 Канал.

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Как прошел матч?

Уроженка Одессы начала хорошо поединок. Она навязала борьбу на приеме и выиграла первый гейм на своей подаче под ноль.

Однако после этого экс-первая ракетка мира захватила инициативу, выиграв четыре гейма подряд. На это Элина ответила своим брейком, но на большее ее не хватило – 2:6.

Во втором сете теннисистки защитили по две стартовые подачи, после чего еще одну серию выдала японка. Наоми снова выиграла четыре гейма подряд и закрыла игру, повторив счет первой партии.

Элина Свитолина – Наоми Осака 0:2 (2:6, 2:6)

Смотрите видеообзор матча Свитолина – Осака

Статистика. По ходу поединка Элина Свитолина сделала два эйса при четырех двойных ошибках, реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов и выиграла лишь 3 из 8 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 37:60.

Напомним, что до этой стадии турнира с Элиной Свитолиной дошла Марта Костюк. Она накануне также остановилась в шаге от полуфинала, уступив Елене Рыбакиной на отказе из-за повреждения.