Це було восьме очне протистояння між суперницями. Японка вп'яте тріумфувала, здобувши перемогу трішки більше, ніж за годину, повідомляє 24 Канал.

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Як минув матч?

Уродженка Одеси розпочала добре поєдинок. Вона нав'язала боротьбу на прийомі та виграла перший гейм на своїй подачі під нуль.

Проте після цього експерша ракетка світу захопила ініціативу, вигравши чотири гейми поспіль. На це Еліна відповіла своїм брейком, але на більше її не вистачило – 2:6.

У другому сеті тенісистки захистили по дві стартові подачі, після чого ще одну серію видала японка. Наомі знову виграла чотири гейми поспіль та закрила гру, повторивши рахунок першої партії.

Еліна Світоліна – Наомі Осака 0:2 (2:6, 2:6)

Дивіться відеоогляд матчу Світоліна – Осака

Статистика. Протягом поєдинку Еліна Світоліна зробила два ейси при чотирьох подвійних помилках, реалізувала 1 з 5 брейк-пойнтів і виграла лише 3 з 8 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 37:60.

Нагадаємо, що до цієї стадії турніру з Еліною Світоліною дійшла Марта Костюк. Вона напередодні також зупинилася за крок до півфіналу, поступившись Олені Рибакіній на відмові через пошкодження.