Тому Світоліна вимушено постійно змінює місце проживання. Перша ракетка України також давно одружена з французьким тенісистом Гаелем Монфісом, повідомляє 24 канал.

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У якій країні живе Світоліна?

Еліна Світоліна часто розповідала, що її родичі проживають в Одессі. Також тенісистка має чимало друзів у Харкові. Тому перша ракетка України часто відвідує вищеназвані два міста.

Раніше ЗМІ часто повідомляли, що офіційною резиденцією Еліни Світоліної є Монако. Українська тенісистка проживає у князівсті разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом та донькою Скай.

Українська тенісистка також мала нерухомість у інших країнах. Світоліна володіла квартирою у Лондоні (Велика Британія) та розкішим пентхаусом у Маямі (Сполучені Штати Америки).

Еліна Світоліна вдома з донькою Скай:

Нагадаємо, що Еліна Світоліна востаннє зіграла на Вімблдоні-2025. Українська тенісистка поступилась Елізе Мертенс з рахунком 2:0 у третьому колі престижного турніру.

Раніше ми розповідали про те, скільки заробила Еліна Світоліна за свою кар'єру у тенісі. Перша ракетка України має астрономічні статки.