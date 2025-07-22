Українська тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у важливій гуманітарній акції. Вона провела спортивний захід з дітьми, яких повернули в Україну з тимчасово окупованих Росією територій або врятованих після депортації, пише 24 Канал.

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Тренування Світоліної з українськими дітьми

Під час заходу, який відбувся в рамках ініціативи Bring Kids Back UA, Світоліна провела розминку та командні гри. Зірка світового тенісу обговорила з дітьми свої дитячі мрії та переживання. Також Еліна розповіла про свої перші кроки в спорті та дитячі перемоги.

Усі ми колись відчуваємо, що десь програли, що щось не виходить. Хотілося б, щоб ви йшли до своїх мрій, не здавалися. Це найголовніше,

– сказала Світоліна.

Відео тренування Світоліної з дітьми

Зазначимо, що багато дописувачів у коментарях висловили Світоліній вдячність за участь у такому важливому заході.

Раніше ми розповідали про українську тенісистку Надію Кіченок, яка виграла престижний турнір у Німеччині на свій день народження.