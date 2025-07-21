Це був лише другий турнір для українсько-японського дуету. Вони вперше дійшли до фіналу й одразу здобули титул, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Зіркова українська тенісистка поділилась звабливими фото з відпочинку

Як Кіченок здобула трофей у Гамбурзі?

Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин. У ньому Кіченок та Німонія продемонстрували неймовірний характер і "вигризли" перемогу, коли шансів уже залишалося дуже мало.

Українсько-японська пара виграла перший сет, але у другому не змогла закрити гру. Тож доля матчу вирішувалася на супертай-брейку, де угорсько-нідерландський дует був дуже близький до тріумфу.

Вони мали перевагу 8:4, а потім подвійний матчбол за рахунку 9:7. Проте Кіченок і Ніномія не здалися та виграли чотири поспіль розіграші, здобувши перший спільний трофей.

Надія Кіченок / Макото Ніномія – Анна Бондар / Аранча Рус 2:1 (6:4, 3:6, 11:9)

Дивіться відеоогляд переможного матчу для Надії Кіченок

Зазначимо, що Надія Кіченок здобула свій ювілейний десятий титул на рівні Туру. Що цікаво, це сталося в її день народження.

Довідка. В одиночному розряді Україну на турнірі в Гамбурзі представляла Даяна Ястремська. Вона дійшла до півфіналу, де поступилася Анні Бондар.

Нагадаємо, що раніше Марта Костюк підкорила соціальні мережі вірусним трендом.