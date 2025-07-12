Проте успіхи на тенісних кортах виміріються не лише кубками та медалями. Світоліна є рекордсменкою серед українських тенісисток за кількістю зароблених призових на турнірах, повідомляє 24 канал.

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Яку суму грошей заробила Світоліна

Еліна Світоліна станом на липень 2025 року потрапила до першої двадцятки серед найбагатших тенісисток світу, займаючи 14 міcце. За свою кар'єру перша ракетка України заробила астрономічні кошти.

За наявною інформацією, Світоліна заробила понад 25 мільйонів доларів призових за кар'єру. Ця сума включає у себе виступи на турнірах серії Grand Slam, WTA 500 та WTA 1000.

Гонорари Еліни Світоліною різняться та залежать від стадії змагань.. Наприклад, за Australian Open-2024 перша ракетка України отримала 630 тисяч доларів, а за останній Ролан Гаррос-2025 – близько 500 тисяч доларів.

Найбільший гонорар у своїй кар'єрі Еліна Світоліна отримала за участь у фіналі WTA Finals 2019 року у Шеньчжені. Тоді українська тенісистка заробила 2,4 мільйона доларів, побивши свій минулий рекорд у 2,36 мільйона доларів.

Цікаво. 2019 рік став найбільш прибутковим у кар'єрі Еліни Світоліна. За цей час перша ракетка України заробила 6 мільйонів доларів.

Крім виступів на кортах Еліна Світоліна має рекламні контракти з відомими брендами, що також приносить їй дохід. На початку кар'єри тенісистка була амбасадором Wilson, використовуючи ракетки цього бренду.

З 2019 року Еліна Світоліна є "Friend of the Brand" компанії годинників зі Швейцарії – Hublot. Перша ракетка України співпрацює з Новою Поштою, Maui Jim, Adidas та іншими менш відомими брендами.

Загальна цифра заробітків складає за рекламними контрактами складає мільйони доларів. Всього за свою кар'єру Еліна Світоліна, співпрацюючи з різними брендами, заробила 10 мільйонів доларів.

Куди тенісистка витрачає зароблені кошти

Еліна Світоліна у 2020 році відркила власний бренд під назвою SvitFit. Продукція, яку випускала українська тенісистка в основному складалась з корисних енергетичних батончиків.

Бренд енергетичних батончиків Світоліної / Фото з інстаграму Fameliworld

Окрім того, Еліна Світоліна має свій власний благодійний фонд Svitolina Foundation, який створила у 2019 році. Спортсменка допомагає розвитку тенісу в Україні, реконструювати спортивну інфраструктуру та постраждалим від війни.

Раніше ми розповідали, хто найбільше заробляє у зірковому сімействі тенісистів Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса. Перша ракетка України має невелику перевагу над коханим з Франції.