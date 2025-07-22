Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в важной гуманитарной акции. Она провела спортивное мероприятие с детьми, которых вернули в Украину с временно оккупированных Россией территорий или спасенных после депортации, пишет 24 Канал.

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Тренировка Свитолиной с украинскими детьми

Во время мероприятия, которое состоялось в рамках инициативы Bring Kids Back UA, Свитолина провела разминку и командные игры. Звезда мирового тенниса обсудила с детьми свои детские мечты и переживания. Также Элина рассказала о своих первых шагах в спорте и детских победах.

Все мы когда-то чувствуем, что где-то проиграли, что что-то не получается. Хотелось бы, чтобы вы шли к своим мечтам, не сдавались. Это самое главное,

– сказала Свитолина.

Видео тренировки Свитолиной с детьми

Отметим, что многие подписчики в комментариях выразили Свитолиной благодарность за участие в таком важном мероприятии.

Ранее мы рассказывали об украинской теннисистке Надежде Киченок, которая выиграла престижный турнир в Германии на свой день рождения.