Поэтому Свитолина вынужденно постоянно меняет место жительства. Первая ракетка Украины также давно замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом, сообщает 24 канал.

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В какой стране живет Свитолина?

Элина Свитолина часто рассказывала, что ее родственники проживают в Одессе. Также теннисистка имеет немало друзей в Харькове. Поэтому первая ракетка Украины часто посещает вышеназванные два города.

Ранее СМИ часто сообщали, что официальной резиденцией Элины Свитолиной является Монако. Украинская теннисистка проживает в княжестве вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом и дочерью Скай.

Украинская теннисистка также имела недвижимость в других странах. Свитолина владела квартирой в Лондоне (Великобритания) и роскошным пентхаусом в Майами (Соединенные Штаты Америки).

Элина Свитолина дома с дочерью Скай:

Напомним, что Элина Свитолина в последний раз сыграла на Уимблдоне-2025. Украинская теннисистка уступила Элизе Мертенс со счетом 2:0 в третьем круге престижного турнира.

Ранее мы рассказывали о том, сколько заработала Элина Свитолина за свою карьеру в теннисе. Первая ракетка Украины имеет астрономическое состояние.