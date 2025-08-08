В женском теннисе продолжается серия североамериканских турниров. После завершения соревнования в Монреале топовые теннисистки отправились на турнир категории WTA1000 в Цинциннати, сообщает 24 Канал.

С кем будут играть украинки?

В основную сетку турнира попали 96 спортсменок, среди которых нашлось место для четырех украинок. Трем из них повезло стартовать сразу со второго раунда благодаря высокому рейтингу.

С первого же круга в борьбу вступит только Юлия Стародубцева. Уроженка Каховки получила в соперницы 29-летнюю Леолию Жанжан. Француженка занимает 95 место в мировом рейтинге.

В случае победы Юлия выйдет во второй круг на восьмую ракетку мира Аманду Анисимову (США). Среди украинок, которые стартуют с 1/32 финала, только Марта Костюк уже знает оппонентку.

Киевлянка стартует на соревновании с матча против немки Татьяны Марии (WTA №41). А вот Даяна Ястремская и Элина Свитолина ждут победительниц пар в первом раунде.

Даяна сыграет против Энн Ли (США) или Виктории Томовой (Болгария). В случае успеха на этой стадии дальше на Ястремскую, вероятно будет ждать Коко Гауфф, которая идет второй в рейтинге WTA.

В свою очередь на Элину Свитолину во втором круге попадет американка Алиша Паркс или Барбора Крейчикова из Чехии. Интересно, что в случае победного старта одесситка может выйти на Наоми Осаку.

Именно японцы Элина недавно уступила в четвертьфинале турнира в Монреале. Отметим, что в прошлом году как Свитолина, так и Костюк дошли на соревновании в Цинциннати до 1/8 финала.