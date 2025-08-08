У Канаді підійшов до завершення престижний жіночий турнір серії WTA1000. У фінал змагання в Монреалі вийшла експерша ракетка світу Наомі Осака, яка вибила Еліну Світоліну, повідомляє 24 Канал.

Хто створив сенсацію?

Її суперницею у вирішальному матчі стала канадійка Вікторія Мбоко. Для 18-річної дівчини це був перший фінал WTA, тому не дивно, що Осака вважалась явною фавориткою зустрічі.

Проте Вікторії вдалось шокувати фанатів. Перший сет вона програла з рахунком 2:6, але зрештою змогла оформити крутий камбек. Ключовим став переломний другий сет, де суперниці 7 з 10-ти геймів брали на чужих подачах.

Його Мбоко виграла 6:4, після чого добила опонентку в останньому сеті (6:1). Таким чином, дівчина здобула свій перший трофей у кар'єрі. Зазначимо, що канадійка потрапила на турнір лише завдяки wild card від організаторів.

Це лише третій такий випадок на турнірах WTA1000, коли тріумфаторкою стає власниця wild card. Особливо вражає шлях Вікторії до перемоги, адже на своєму шляху вона пройшла аж чотирьох експереможців турнірів Grand Slam.

Мова про Софію Кенін, Коко Гауфф, Олену Рибакіну та Наомі Осаку. За підсумками змагання Мбоко піднялась аж на 24 місце в рейтингу WTA, додавши аж 61 позицію у порівнянні з попереднім становищем.