Повноваження президента мають тривати до 2029 року. Тепер же з'явилась інформація про можливе балотування зірки спорту на цю посаду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mundo Deportivo.

До теми У фаната Реала зупинилося серце після нереалізованого пенальті Мбаппе

Чи буде Надаль президентом Реала?

Легендарний тенісист Рафаель Надаль не виключає, що вирішить балотуватися на пост президента Реала. При цьому він висловив задоволення керівництвом Флорентіно Переса.

Реал має найкращого президента і йому не потрібен новий. Теоретично мені б цього хотілося стати президентом, чому ні? Це прекрасний виклик, він мотивує і захоплює. Але передусім я маю бути впевненим, що готовий до цього. Зараз це здається далеким і складним, але ніколи не кажи ніколи,

– заявив Надаль.

Відзначимо, що Рафаель не приховує свою любов до Реалу та періодично відвідує "Сантьяго Бернабеу" на матчах команди. При цьому екстенісист нерідко коментує ситуацію в клубі.

Нещодавно в інтерв'ю El Partidazo de COPE Надаль висловив свою думку щодо скандалу з Вінісіусом. Бразилець влаштував публічний демарш під час матчу із Барселоною та постійно погрожує відмовою від підписання нового контракту.

Довідка. Рідний дядько тенісиста Мігель Анхель Надаль раніше був футболістом та грав за принципового суперника "бланкос" Барселону з 1991 по 1999 роки на позиції воротаря. Гравець провів більше 200 матчів за каталонців, вигравши п'ять чемпіонств та Кубок європейських чемпіонів.

Нагадаємо, що Флорентіно Перес є президентом Реала вже більше 20-ти років. Перша каденція іспанського бізнесмена припала на 2000-2006 роки.

А у 2009-му Переса вдруге обрали на цю посаду. На ній він перебуває й досі. До слова, нещодавно Реал ганебно "поховав" живого гравця суперника, переплутавши його із братом Діогу Жоти.

Що відомо про Рафаеля Надаля?