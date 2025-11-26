Полномочия президента должны продлиться до 2029 года. Теперь же появилась информация о возможном баллотировании звезды спорта на эту должность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

По теме У фаната Реала остановилось сердце после нереализованного пенальти Мбаппе

Будет ли Надаль президентом Реала?

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль не исключает, что решит баллотироваться на пост президента Реала. При этом он выразил удовлетворение руководством Флорентино Переса.

У Реала лучший президент и ему не нужен новый. Теоретически мне бы этого хотелось стать президентом, Почему нет? Это прекрасный вызов, Он мотивирует и захватывает. Но прежде всего я должен быть уверен, что готов к этому. Сейчас это кажется далеким и сложным, но никогда не говори никогда,

– заявил Надаль.

Отметим, что Рафаэль не скрывает свою любовь к Реалу и периодически посещает "Сантьяго Бернабеу" на матчах команды. При этом экстенисист нередко комментирует ситуацию в клубе.

Недавно в интервью El Partidazo de COPE Надаль высказал свое мнение относительно скандала с Винисиусом. Бразилец устроил публичный демарш во время матча с Барселоной и постоянно угрожает отказом от подписания нового контракта.

Справка. Родной дядя теннисиста Мигель Анхель Надаль ранее был футболистом и играл за принципиального соперника "бланкос" Барселону с 1991 по 1999 годы на позиции вратаря. Игрок провел более 200 матчей за каталонцев, выиграв пять чемпионств и Кубок европейских чемпионов.

Напомним, что Флорентино Перес является президентом Реала уже более 20-ти лет. Первая каденция испанского бизнесмена пришлась на 2000-2006 годы.

А в 2009-м Переса во второй раз избрали на эту должность. На ней он находится до сих пор. К слову, недавно Реал позорно "похоронил" живого игрока соперника, перепутав его с братом Диогу Жоты.

Что известно о Рафаэле Надале?