Испанский гранд перепутал футболиста, включив живого игрока в видео, которое было посвящено тем, ушедших из жизни в течение 2025 года. Представители Реала использовали в ролике фотографию Андре да Силвы, который выступает за Эльче, передает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail

Каких футболистов перепутал Реал?

Хотя "сливочные" должны были вставить фото Андре Силвы, брата звезды английского Ливерпуля Диогу Жоты. Оба погибли в жутком ДТП, которое произошло 3 июля 2025 года в испанской провинции Самора.

Реал мгновенно отреагировал на свою дикую ошибку, опубликовав официальное извинение перед Эльче и их игроком.

Реал приносит извинения в Эльче и игроку Андре да Силве за то, что ошибочно использовал его изображение в некрологе институционального видео вместо фотографии Андре Силвы, брата Диогу Жоты. Мы сожалеем об этом инциденте,

– говорится в заявлении мадридского клуба.

Президент Реала Флорентино Перес также словесно попросил прощения за захоронение живого футболиста.

Отметим, что сама игра Эльче – Реал закончилась боевой мировой 2:2. В конце матча подопечным Хаби Алонсо пришлось спасаться при счете 2:1. Спасительный гол за "сливочных" забил Джуд Беллингем. Эта ничья стала для "Королевского клуба" 2-й в текущем сезоне 2025 – 2026 и позволила остаться на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги (32 балла).

Что известно о трагической смерти Жоты и его брата?

Роскошный автомобиль марки Lamborghini, которым управлял Жота, попал в аварию, съехав с дороги из-за прокола шины во время обгона. Авто мгновенно загорелось.

Впоследствии издание BBC сообщило, почему Жота возвращался в Англию не самолетом, а собственной машиной. Оказалось, что врачи запретили Диогу лететь самолетом из-за незначительной операции.

Напомним, что перед смертью футболист Ливерпуля узаконил свои отношения с избранницей Руте, с которой у него уже было трое детей. 5 июля футболисты были похоронены в родном Гондомаре.

Только в конце июля вдова Руте смогла впервые прокомментировать смерть мужа. Впоследствии она появилась на вручении "Золотого мяча".

Лишь недавно Криштиану Роналду рассказал, почему не приехал на похороны своего партнера по сборной и его брата.

"Есть одна вещь, которую я не делаю: после смерти моего отца я больше не был на кладбище. И еще – как вы правильно сказали, а вы знаете меня и мою репутацию – куда бы я ни пошел, все превращается в цирк. Я не хожу, потому что если я появлюсь, все внимание будет приковано ко мне, а я не хочу такого внимания", – заявил Криштиану в интервью UR - Cristiano.