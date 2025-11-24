Іспанський гранд переплутав футболіста, включивши живого гравця у відео, яке було присвячене тим, що пішли з життя протягом 2025 року. Представники Реала використали у ролику світлину Андре да Сілви, який виступає за Ельче, передає 24 Канал із посиланням на Daily Mail

Яких футболістів переплутав Реал?

Хоча "вершкові" повинні були вставити фото Андре Сілви, брата зірки англійського Ліверпуля Діогу Жоти. Обидва загинули в моторошній ДТП, яке сталось 3 липня 2025 року в іспанській провінції Самора.

Реал миттєво відреагував на свою дику помилку, опублікувавши офіційне вибачення перед Ельче та їх гравцем.

Реал перепрошує в Ельче та гравця Андре да Сілві за те, що помилково використав його зображення в некролозі інституційного відео замість фотографії Андре Сілви, брата Діогу Жоти. Ми шкодуємо про цей інцидент,

– йдеться у заяві мадридського клубу.

Президент Реала Флорентіно Перес також словесно попросив пробачення за поховання живого футболіста.

Відзначимо, що сама гра Ельче – Реал закінчилась бойовою мировою 2:2. Наприкінці матчу підопічним Хабі Алонсо довелось рятуватись за рахунку 2:1. Рятівний гол за "вершкових" забив Джуд Беллінгем. Ця нічия стала для "Королівського клубу" 2-ю у поточному сезоні 2025 – 2026 та дозволила залишитись на першому місці у турнірній таблиці Ла Ліги (32 бали).

Що відомо про трагічну смерть Жоти та його брата?

Розкішний автомобіль марки Lamborghini, яким керував Жота, потрапив в аварію, з'їхавши з дороги через прокол шини під час обгону. Авто миттєво загорілось.

Згодом видання BBC повідомило, чому Жота повертався в Англію не літаком, а власною автівкою. Виявилось, що лікарі заборонили Діогу летіти літаком через незначну операцію.

Нагадаємо, що перед смертю футболіст Ліверпуля узаконив свої стосунки із обраницею Руте, з якою у нього вже було троє дітей. 5 липня футболістів було поховано у рідному Гондомарі.

Лише наприкінці липня вдова Руте змогла вперше прокоментувати смерть чоловіка. Згодом вона з'явилась на врученні "Золотого м'яча".

Лише нещодавно Кріштіану Роналду розповів, чому не приїхав на похорон свого партнера по збірній та його брата.

"Є одна річ, яку я не роблю: після смерті мого батька я більше не був на цвинтарі. І ще – як ви правильно сказали, а ви знаєте мене та мою репутацію – куди б я не пішов, усе перетворюється на цирк. Я не ходжу, бо якщо я з’явлюся, вся увага буде прикута до мене, а я не хочу такої уваги", – заявив Кріштіану в інтерв'ю UR · Cristiano.