Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Головним героєм зустрічі став Рубен Невеш, повідомляє 24 Канал.

Як Невеш присвятив гол Жоті?

28-річний півзахисник Аль-Хілаля приніс звитягу своїй команді ударом після передачі Трінкау. Це сталося вже в компенсований час.

Забитий м’яч він присвятив своєму найкращому другу Діогу Жоті, який трагічно загинув в автокатастрофі. Футболіст під час святкування підняв руки до неба та приспустив гетру.

Оператори великим планом показали тату на нозі футболіста – на ньому зображено Рубена Невеша, який обіймає Діогу Жоту. Цей зворушливий момент не залишив байдужим нікого на трибунах і вболівальники гучно зааплодували, згадавши ще раз колишнього нападника збірної Португалії.

Рубен Невеш присвятив гол Діогу Жоті: дивіться відео

До слова. За даними Tranfermarkt, для Рубена Невеша цей гол став першим у складі збірної Португалії. Всього він провів за національну команду 60 матчів.

Зазначимо, що Рубен Невеш взяв у збірній 21 номер, під яким раніше грав Діогу Жота. Це рішення під час першого збору команди вже без Діогу Жоти пояснив тренер Португалії Роберто Мартінес.

Футболка з номером 21 Діогу Жоти переходить до Рубена Невеша. Він залишається на полі та з усіма нами. Це рішення родини Діогу Жоти,

– цитує наставника zerozero.pt.

Нагадаємо, що наразі збірна Португалії очолює турнірну таблицю групи F у відборі на ЧС-2026. "Команда п'яти щитів" здобула всі перемоги в перших трьох турах у квартеті з Угорщиною, Вірменією та Ірландією.

