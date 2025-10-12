Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Головним героєм зустрічі став Рубен Невеш, повідомляє 24 Канал.
Читайте також "Це дитячий садок": легенда Динамо "пройшовся" по Луніну через відсутність у збірній України
Як Невеш присвятив гол Жоті?
28-річний півзахисник Аль-Хілаля приніс звитягу своїй команді ударом після передачі Трінкау. Це сталося вже в компенсований час.
Забитий м’яч він присвятив своєму найкращому другу Діогу Жоті, який трагічно загинув в автокатастрофі. Футболіст під час святкування підняв руки до неба та приспустив гетру.
Оператори великим планом показали тату на нозі футболіста – на ньому зображено Рубена Невеша, який обіймає Діогу Жоту. Цей зворушливий момент не залишив байдужим нікого на трибунах і вболівальники гучно зааплодували, згадавши ще раз колишнього нападника збірної Португалії.
Рубен Невеш присвятив гол Діогу Жоті: дивіться відео
До слова. За даними Tranfermarkt, для Рубена Невеша цей гол став першим у складі збірної Португалії. Всього він провів за національну команду 60 матчів.
Зазначимо, що Рубен Невеш взяв у збірній 21 номер, під яким раніше грав Діогу Жота. Це рішення під час першого збору команди вже без Діогу Жоти пояснив тренер Португалії Роберто Мартінес.
Футболка з номером 21 Діогу Жоти переходить до Рубена Невеша. Він залишається на полі та з усіма нами. Це рішення родини Діогу Жоти,
– цитує наставника zerozero.pt.
Нагадаємо, що наразі збірна Португалії очолює турнірну таблицю групи F у відборі на ЧС-2026. "Команда п'яти щитів" здобула всі перемоги в перших трьох турах у квартеті з Угорщиною, Вірменією та Ірландією.
Що відомо про загибель Жоти?
Зірковий нападник Ліверпуля загинув 3 липня під час жахливої ДТП в Іспанії.
Разом з ним обірвалося й життя його брата Андре, який також був футболістом.
На трасі автомобіль Діогу Жоти загорівся й, на жаль, спортсмени згоріли живцем.
На честь футболіста Ліверпуль назавжди вивів з обігу 20 номер Діогу Жоти.
Його найкращим другом був саме Рубен Невеш, який ніс труну під час похорону, який відвідали чимало зірок футболу.