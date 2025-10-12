Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. Главным героем встречи стал Рубен Невеш, сообщает 24 Канал.

Как Невеш посвятил гол Жоте?

28-летний полузащитник Аль-Хилаля принес победу своей команде ударом после передачи Тринкау. Это произошло уже в компенсированное время.

Забитый мяч он посвятил своему лучшему другу Диогу Жоте, который трагически погиб в автокатастрофе. Футболист во время празднования поднял руки к небу и приспустил гетру.

Операторы крупным планом показали тату на ноге футболиста – на нем изображен Рубен Невеш, который обнимает Диогу Жоту. Этот трогательный момент не оставил равнодушным никого на трибунах и болельщики громко зааплодировали, вспомнив еще раз бывшего нападающего сборной Португалии.

Рубен Невеш посвятил гол Диогу Жоте: смотрите видео

К слову. По данным Tranfermarkt, для Рубена Невеша этот гол стал первым в составе сборной Португалии. Всего он провел за национальную команду 60 матчей.

Отметим, что Рубен Невеш взял в сборной 21 номер, под которым ранее играл Диогу Жота. Это решение во время первого сбора команды уже без Диогу Жоты объяснил тренер Португалии Роберто Мартинес.

Футболка с номером 21 Диогу Жоты переходит к Рубену Невеша. Он остается на поле и со всеми нами. Это решение семьи Диогу Жоты,

– цитирует наставника zerozero.pt.

Напомним, что сейчас сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы F в отборе на ЧМ-2026. "Команда пяти щитов" одержала все победы в первых трех турах в квартете с Венгрией, Арменией и Ирландией.

