На 52-й хвилині матчу 10-го туру іспанської Ла Ліги Реал – Барселона (2:1) форвард "вершкових" Кіліан Мбаппе не реалізував пенальті. У цей момент знепритомнів фанат мадридського клубу Ігаль Бродкін з Ізраїлю, пише 24 Канал з посиланням на Cope.

Що трапилося на матчі Реал – Барселона?

За даними джерела, кілька вболівальників, що були поруч з Бродкіним, сигналізували арбітру, щоб він зупинив гру. Навіть голкіпер Реала Тібо Куртуа підійшов до судді, але матч продовжили.

Медичні служби "Сантяго Бернабеу" оперативно надали першу допомогу та відвезли фаната Реалу до лікарні Ла-Пас. На жаль, усі зусилля реанімувати вболівальника виявилися марними. Через кілька годин у 50-річного Ігаля Бродкіна зупинилося серце.

Мій батько був фанатом мадридського Реала до глибини душі. Він передав свою пристрасть до клубу всій родині, ми були нерозлучні на кожному матчі,

– заявив його син в емоційній заяві, опублікованій клубом уболівальників.

Які скандали відбулися на матчі Реал – Барселона?