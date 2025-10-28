"Бланкос" змогли виграти у принципового суперника з рахунком 2:1. Проте ложкою дьогтю став епізод із заміною зіркового бразильця на 78 хвилині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fichajes.

Чи залишиться Вінісіус в Реалі?

Вінісіус активно жестикулював у бік тренерської лави та був незадоволений рішенням Хабі Алонсо. Така поведінка в Ель-Класіко вкрай не сподобалась керівництву Реала.

За інформацією Marca, клуб вирішив не виписувати гравцю штраф. Проте "бланкос" висунули ультиматум перед гравцем після цього інциденту. Мадридці вимагають від Вінісіуса продовжити контракт вже найближчим часом.

Чинна угода бразильця із "бланкос" завершується влітку 2027 року, тому клуб не хоче втратити свого лідера безкоштовно. Тому Реал може піти навіть на трансфер гравця взимку за умови вигідної пропозиції.

Якщо ж Вінісіус відмовиться від пролонгації, то тренерський штаб мадридців суттєво скоротить його ігровий час та робитиме ставку на інших гравців у нападі. Альтернативами бразильцю є Родріго, Браїм Діас та Гонсало Гарсія.

