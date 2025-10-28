"Бланкос" смогли выиграть у принципиального соперника со счетом 2:1. Однако ложкой дегтя стал эпизод с заменой звездного бразильца на 78 минуте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fichajes.

Останется ли Винисиус в Реале?

Винисиус активно жестикулировал в сторону тренерской скамейки и был недоволен решением Хаби Алонсо. Такое поведение в Эль-Класико крайне не понравилось руководству Реала.

По информации Marca, клуб решил не выписывать игроку штраф. Однако "бланкос" выдвинули ультиматум перед игроком после этого инцидента. Мадридцы требуют от Винисиуса продлить контракт уже в ближайшее время.

Действующее соглашение бразильца с "бланкос" завершается летом 2027 года, поэтому клуб не хочет потерять своего лидера бесплатно. Поэтому Реал может пойти даже на трансфер игрока зимой при условии выгодного предложения.

Если же Винисиус откажется от пролонгации, то тренерский штаб мадридцев существенно сократит его игровое время и будет делать ставку на других игроков в нападении. Альтернативами бразильцу является Родриго, Браим Диас и Гонсало Гарсия.

