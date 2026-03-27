Усик після матчу утримався від критики збірної України, яка зазнала приголомшливої поразки 1:3. Натомість у дописі в інстаграмі чемпіон світу знайшов слова, щоб підбадьорити підопічних Сергія Реброва.

Що сказав Усик про гру збірної України з футболу?

Олександр Усик визнав, що результат протистояння зі шведами був "не таким, як ми сподівалися".

Гордий підтримувати нашу команду! Такі ігри формують характер і роблять сильнішими. Попереду ще довга дорога. Головне – продовжувати працювати і рухатися вперед,

– написав боксер.

Як Олександдр Усик пов'язаний з футболом?

Відомий боксер у дитинстві мріяв стати футболістом і навіть починав займатися у рідному Криму у школі Таврії, але змушений був залишити тренування і перейти в бокс, бо родина не мала грошей на дороге екіпірування.

Вже після здобуття чемпіонських титулів у надважкій вазі Усик реалізував мрію, підписавши професійний контракт з житомирським Поліссям. У команді він отримав свій улюблений 17-ий номер. Але офіційно так і не дебютував на рівні УПЛ.

Натомість Олександр зіграв у товариській грі проти ""Ванкувер Вайт Кепс" з Канади, за який виступає легедарний німецький гравець Томас Мюллер.

Президент Полісся Геннадій Буткевич нещодавно оголосив, що Усик став віцепрезидентом клубу і відповідатиме за реформу суддівства в українському футболі.

Боксер одразу ж сконтактував з президентом УАФ Андрієм Шевченком, щоб порушити питання чесного арбітражу в УПЛ.

Як Україна зіграла зі Швецією?