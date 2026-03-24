Житомирці поступились із рахунком 1:2, але матч ознаменувався кількома помилковими рішеннями бригади арбітрів. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, Полісся зайнялось питанням чесного арбітражу останнім часом.

Про що говорили Усик та Шевченко?

За його інформацією, в ситуацію втрутився навіть Олександр Усик, який є давнім фанатом "вовків".. Нещодавно боксер став віцепрезидентом Полісся, про що повідомив офіційний сайт клубу.

Проте за тиждень до матчу з Динамо Усик вже допоміг житомирцям у питанні арбітражу. Ігор Бурбас розповів, що Олександр мав телефонну розмову із президентом УАФ Андрієм Шевченком.

Боксер зателефонував легенді Динамо на прохання президента Полісся Геннадія Буткевича. Сталось це напередодні гри 18-го туру проти ЛНЗ, з яким Полісся бреться за перші місця в УПЛ.

Усик попросив Шевченка забезпечити чесне та незаангажоване суддівство у матчі в Черкасах. Зрештою цей дзвінок мав результат, оскільки арбітр Олександр Афанасьєв відпрацював без помилок.

Що сталось у матчі Полісся – Динамо?

Полісся той матч виграло з рахунком 3:1. А от перед грою проти Динамо Усик не дзвонив Шевченку за інформацією Бурбаса. На думку журналіста, це вплинуло на те, що гра запам'яталась поганим суддівством.

У тому матчі бригада Балакіна не зарахувала "чистий" гол Полісся, зафіксувавши начебто фол на Бражку в центрі поля. Пізніше суддя не показав червону картку Крістіану Біловару за небезпечну гру прямою ногою.

Ще кілька епізодів того матчу були також спірними з точки зору рішень Балакіна та його команди. Цікаво, що на 20 та 21 тури УПЛ Микола та його бригада вже не отримали призначень від УПЛ.

