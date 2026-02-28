Місцевий ЛНЗ, який підійшов до туру лідером УПЛ, приймав іншого претендента на чемпіонство Полісся. За день до цього Шахтар переміг Верес, тому черкасцям треба було брати максимум в цій грі, повідомляє 24 Канал.
До теми Суркіс зіграв за Динамо – тренеру довелося знімати воротаря, а донька пережила страшний сон
Як Полісся здолало лідера УПЛ?
Проте житомирцям також потрібна була перемога, щоб не випасти з чемпіонської гонки. "Вовки" відставали на п'ять очок від ЛНЗ та Шахтаря.
Зрештою підобпічні Ротаня змогли досягти успіху. Вже на 4-й хвилині Андрієвський відкрив рахунок після прострілу Назаренка з флангу. А під завісу першого тайму перевагу гостей подвоїв Емерллаху.
ЛНЗ – Полісся 1:3
Голи: Ассінор, 73 – Андрієвський, 4, Емерллаху, 38, Гайдучик, 83.
Косовар Полісся відгукнувся на простріл від іншого новачка Краснопіра та забив свій перший гол за житомирців. ЛНЗ шукав шляхи до воріт Волинця та скротив відставання на 73-й хвилині.
У другому матчі поспіль відзначився ганець Ассінор. Але надії черкасців поховав Гайдучик, який забив через десять хвилин після виходу на заміну. У підсумку Полісся святкувало перемогу з рахунком 3:1.
Огляд матчу ЛНЗ – Полісся: дивитися відео
Що коїться в турнірній таблиці УПЛ?
- Перемога Полісся завершила неймовірну серію ЛНЗ. До матчу із "вовками" луб з Черкас виграв останні шість матчів в УПЛ, причому не пропустивши жодного голу.
- У свою чергу для Полісся це четверта перемога в останніх п'яти зустрічах. Вона лише загострила інтригу в боротьбі за чемпіонство.
- Шахтар став одноосібним лідером чемпіонату України і тепер має гандикап над ЛНЗ у три очки. Полісся ж відстає від "гірників" на 5 балів, а Динамо – на 9.
- Переможець УПЛ отримає путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів на сезон 2026 – 2027. В наступному турі Полісся як раз прийматиме Динамо, а ЛНЗ завітає в гості до Вереса.