Обидва вітчизняні гранди зіграють вже у стартовий день – п'ятницю. Два матчі відбудуться не на домашніх аренах господарів через проблеми з підготовкою полів, розповідає 24 Канал.
Дивіться також "Їхній максимум 3 або 4 місце": екстренер збірної України здивував прогнозом для гранда УПЛ
Який календар 18-го туру УПЛ сезону 2025/2026?
Тур розпочинається поєдинком Динамо та Епіцентра – кияни вже у вівторок гратимуть свою зустріч 1/4 фіналу Кубка України з Інгульцем, тому стартують раніше.
Також у п'ятницю Шахтар прийматиме Верес. Але центральним матчем стане протистояння сенсаційних лідерів ЛНЗ з Поліссям у суботу.
Кривбас та Полтава мають побоювання щодо здатності підготувати газон своїх домашніх стадіонів у Кривому Розі і Кропивницькому до матчів 18 туру. Тому дирекція УПЛ дозволила їм перенести місце проведення ігор у Ковалівку на арену "Колос" і до Києва на "Оболонь-Арені" відповідно.
Календар 18-го туру УПЛ 2025/2026
- 27 лютого, 13:00. Динамо – Епіцентр
- 27 лютого, 15:30. Шахтар – Верес
- 28 лютого, 13:00. ЛНЗ – Полісся
- 28 лютого, 15:30. Металіст 1925 – Олександрія
- 1 березня, 13:00. Кривбас – Зоря
- 1 березня, 15:30. Оболонь – Рух
- 1 березня, 18:00. Карпати – Колос
- 2 березня, 13:00. Полтава – Кудрівка
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
Станом на 9:30 27.02.2026
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|ЛНЗ
|17
|12
|2
|3
|22 – 8
|38
|2.
|Шахтар
|17
|11
|5
|1
|45 – 12
|38
|3.
|Полісся
|17
|10
|3
|4
|28 – 11
|33
|4.
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|36 – 21
|29
|5.
|Кривбас
|17
|7
|6
|4
|28 – 24
|27
|6.
|Металіст 1925
|16
|6
|7
|3
|18 – 12
|25
|7.
|Колос
|17
|6
|7
|4
|17 – 15
|25
|8.
|Зоря
|17
|6
|6
|5
|21 – 20
|24
|9.
|Верес
|16
|5
|6
|5
|16 – 19
|21
|10.
|Карпати
|17
|4
|7
|6
|20 – 24
|19
|11.
|Рух
|17
|6
|1
|10
|15 – 24
|19
|12.
|Оболонь
|16
|4
|5
|7
|12 – 27
|17
|13.
|Кудрівка
|17
|4
|4
|9
|21 – 32
|16
|14.
|Епіцентр
|17
|4
|2
|11
|18 – 29
|14
|15.
|Олександрія
|16
|2
|5
|9
|14 – 28
|11
|16.
|Полтава
|17
|2
|3
|12
|16 – 41
|9
Як закінчився попередній 17-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Шахтар здобув найбільш переконливу перемогу, розібравшись 3:0 з Карпатами завдяки першому хет-трику Лассіни Траоре.
- Динамо та Верес здобули перемоги з перевагою в один гол над Рухом і Полтавою відповідно, ЛНЗ та Полісся забивали суперникам – Епіцентру і Колосу – по 2 сухих м'ячі.
- Металіст 1925 і Кривбас обійшлися без голів, Кудрівка і Зоря зіграли внічию 2:2.
- Матч Олександрії і Оболоні на стадіоні "Ніка" не відбувся, бо поле замерзло, і арбітр зустрічі не дав дозволу на проведення гри.