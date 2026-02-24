Київське Динамо продовжує боротьбу у другій частині сезону УПЛ, однак не всі експерти вірять в успіх біло-синіх. Колишній наставник киян Йожеф Сабо оцінив останні виступи команди та озвучив для 24 Каналу власний прогноз щодо розподілу медалей.

Як Сабо оцінив гру Динамо у матчі проти Руха?

Після непростої перемоги киян над львівським Рухом з рахунком 1-0 Йожеф Сабо залишився незадоволений якістю гри. За його словами, поєдинок був слабким у виконанні обох команд.

Хлопці дуже слабкі – тотальний брак у діях і більше нічого. Те, що забили один м'яч – молодці, виграли. У Руха теж немає команди – грає одна молодь. Це була гра до одного голу, але це не той футбол, який мені подобається,

– заявив він.

На думку фахівця, у грі Динамо бракує цілісності та стабільності. У весняній частині сезону кияни намагаються скоротити відставання від лідерів, однак нестабільна реалізація моментів і проблеми в позиційній атаці залишаються помітними.

Чемпіонство – повз Київ?

Сабо вважає, що Динамо вже втратило шанси на золото.

Динамо буде дуже важко, бо вони відстали. Я думаю, що ЛНЗ не стане чемпіоном, тому що Шахтар сильніший. А київське Динамо займе 3 або 4 місце. Я ще раніше казав, що чемпіоном буде Шахтар. Хороша команда, хороший підбір гравців,

– додав Йожеф Сабо.

Фаворитом сезону експерт назвав донецький Шахтар, відзначивши глибину складу та загальний рівень гри "гірників".

Для Динамо ключовим стане стабільність у матчах із середняками та конкурентами по таблиці. Втрата очок у таких поєдинках може остаточно позбавити киян навіть теоретичних шансів нав’язати боротьбу за перше місце.

Яке становище у Динамо?