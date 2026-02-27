Оба отечественных гранда сыграют уже в стартовый день – пятницу. Два матча состоятся не на домашних аренах хозяев из-за проблем с подготовкой полей, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "Их максимум 3 или 4 место": экстренер сборной Украины удивил прогнозом для гранда УПЛ

Какой календарь 18-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Тур начинается поединком Динамо и Эпицентра – киевляне уже во вторник будут играть свою встречу 1/4 финала Кубка Украины с Ингульцом, поэтому стартуют раньше.

Также в пятницу Шахтер будет принимать Верес. Но центральным матчем станет противостояние сенсационных лидеров ЛНЗ с Полесьем в субботу.

Кривбасс и Полтава имеют опасения относительно способности подготовить газон своих домашних стадионов в Кривом Роге и Кропивницком к матчам 18 тура. Поэтому дирекция УПЛ позволила им перенести место проведения игр в Ковалевку на арену "Колос" и в Киев на "Оболонь-Арену" соответственно.

Календарь 18-го тура УПЛ 2025/2026

  • 27 февраля, 13:00. Динамо – Эпицентр
  • 27 февраля, 15:30. Шахтер – Верес
  • 28 февраля, 13:00. ЛНЗ – Полесье
  • 28 февраля, 15:30. Металлист 1925 – Александрия
  • 1 марта, 13:00. Кривбасс – Заря
  • 1 марта, 15:30. Оболонь – Рух
  • 1 марта, 18:00. Карпаты – Колос
  • 2 марта, 13:00. Полтава – Кудривка

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 9:30 27.02.2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1. ЛНЗ 17 12 2 3 22 – 8 38
2. Шахтер 17 11 5 1 45 – 12 38
3. Полесье 17 10 3 4 28 – 11 33
4. Динамо 17 8 5 4 36 – 21 29
5. Кривбасс 17 7 6 4 28 – 24 27
6. Металлист 1925 16 6 7 3 18 – 12 25
7. Колосс 17 6 7 4 17 – 15 25
8. Заря 17 6 6 5 21 – 20 24
9. Верес 16 5 6 5 16 – 19 21
10. Карпаты 17 4 7 6 20 – 24 19
11. Движение 17 6 1 10 15 – 24 19
12. Оболонь 16 4 5 7 12 – 27 17
13. Кудривка 17 4 4 9 21 – 32 16
14. Эпицентр 17 4 2 11 18 – 29 14
15. Александрия 16 2 5 9 14 – 28 11
16. Полтава 17 2 3 12 16 – 41 9

Как закончился предыдущий 17-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Шахтер одержал самую убедительную победу, Разобравшись 3:0 с Карпатами благодаря первому хет-трику Лассины Траоре.
  • Динамо и Верес одержали победы с перевесом в один гол над Рухом и Полтавой соответственно, ЛНЗ и Полесье забивали соперникам – Эпицентру и Колосу – по 2 сухих мяча.
  • Металлист 1925 и Кривбасс обошлись без голов, Кудривка и Заря сыграли вничью 2:2.
  • Матч Александрии и Оболони на стадионе "Ника" не состоялся, потому что поле замерзло, и арбитр встречи не дал разрешения на проведение игры.