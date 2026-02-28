Местный ЛНЗ, который подошел к туру лидером УПЛ, принимал другого претендента на чемпионство Полесье. За день до этого Шахтер победил Верес, поэтому черкасцам надо было брать максимум в этой игре, сообщает 24 Канал.

По теме Суркис сыграл за Динамо – тренеру пришлось снимать вратаря, а дочь пережила страшный сон

Как Полесье одолело лидера УПЛ?

Однако житомирцам также нужна была победа, чтобы не выпасть из чемпионской гонки. "Волки" отставали на пять очков от ЛНЗ и Шахтера.

В конце концов подопечные Ротаня смогли добиться успеха. Уже на 4-й минуте Андриевский открыл счет после прострела Назаренко с фланга. А под занавес первого тайма перевес гостей удвоил Эмерллаху.

ЛНЗ – Полесье 1:3

Голы: Ассинор, 73 – Андриевский, 4, Эмерллаху, 38, Гайдучик, 83.

Косовар Полесья откликнулся на прострел от другого новичка Краснопира и забил свой первый гол за житомирцев. ЛНЗ искал пути к воротам Волынца и скротил отставание на 73-й минуте.

Во втором матче подряд отличился ганец Ассинор. Но надежды черкасцев похоронил Гайдучик, который забил спустя десять минут после выхода на замену. В итоге Полесье праздновало победу со счетом 3:1.

Обзор матча ЛНЗ – Полесье: смотреть видео

Что творится в турнирной таблице УПЛ?