У матчі 18-го туру УПЛ між Динамо та Епіцентром тренер господарів Ігор Костюк вирішив провести незвичну заміну, випустивши голкіпера Суркіса-молодшого. Це сталося на 81-й хвилині гри, що завершилась перемогою Динамо 4:0, повідомляє 24 Канал.
Як на заміну відреагувала донька Ігоря Суркіса?
У день свого 20-річчя В’ячеслав Суркіс вперше зіграв за першу команду київського клубу, вийшовши на заміну замість основного воротаря Руслана Нещерета. Такий крок тренерського штабу став предметом жартів і коментарів у футбольному середовищі.
Донька президента Динамо Ігоря Суркіса, Яна Суркіс, яка також є дружиною захисника Крістіана Біловара, у своєму телеграмі відреагувала на подію.
Це ж страшний сон уболівальників – син і зять на одному полі,
– написала донька президента клубу.
Вона додала, що радіє за брата, знаючи, скільки він працював для цього шансy.
Як пройшов матч Динамо – Епіцентр?
Гра 18-го туру УПЛ для Динамо видалася результативною: кияни здобули впевнену перемогу з рахунком 4:0.
Відкрив рахунок Володимир Бражко з пенальті, після чого дубль оформив Матвій Пономаренко. Крапку у грі поставив Андрій Ярмоленко, відзначившись забитим м’ячем після виходу на заміну.
Динамо у цьому сезоні
- Клуб зі столиці України проведе весняну частину сезону без єврокубків, адже кияни вилетіли з Ліги конференцій.
- У турнірній таблиці УПЛ "біло-сині" перебувають на 4 місці, маючи в своєму активі 32 очки. Також Динамо матиме змогу поборотися за Кубок України. На початку березня підопічні Ігоря Костюка зіграють у чвертьфіналі турніру проти Інгульця.
- Колишній тренер динамівців Йожеф Сабо раніше заявив, що максимум киян у цьому сезоні УПЛ – 3 або 4 місце.