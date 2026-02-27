У матчі 18-го туру УПЛ між Динамо та Епіцентром тренер господарів Ігор Костюк вирішив провести незвичну заміну, випустивши голкіпера Суркіса-молодшого. Це сталося на 81-й хвилині гри, що завершилась перемогою Динамо 4:0, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Суркіс сказав "Фас", – Маркевич пояснив, чому не затримався надовго у збірній України

Як на заміну відреагувала донька Ігоря Суркіса?

У день свого 20-річчя В’ячеслав Суркіс вперше зіграв за першу команду київського клубу, вийшовши на заміну замість основного воротаря Руслана Нещерета. Такий крок тренерського штабу став предметом жартів і коментарів у футбольному середовищі.

Донька президента Динамо Ігоря Суркіса, Яна Суркіс, яка також є дружиною захисника Крістіана Біловара, у своєму телеграмі відреагувала на подію.

Це ж страшний сон уболівальників – син і зять на одному полі,

– написала донька президента клубу.

Вона додала, що радіє за брата, знаючи, скільки він працював для цього шансy.

Як пройшов матч Динамо – Епіцентр?

Гра 18-го туру УПЛ для Динамо видалася результативною: кияни здобули впевнену перемогу з рахунком 4:0.

Відкрив рахунок Володимир Бражко з пенальті, після чого дубль оформив Матвій Пономаренко. Крапку у грі поставив Андрій Ярмоленко, відзначившись забитим м’ячем після виходу на заміну.

Динамо у цьому сезоні