У 2010 році іменитий наставник поєднував роботу в Металісті та національній команді, проте подав у відставку зі збірної, не пропрацювавши й семи місяців. Він розповів в інтерв'ю Українському футболу про причини такого рішення.
Що сказав Маркевич про відхід зі збірної України?
Фахівець пригадав, як з’явилася інформація про договірний матч між харківським клубом і Карпатами (4:0), коли він очолив "синьо-жовтих". Маркевич назвав того, хто це все запустив і чому так сталось.
Усе це було з подачі Суркіса, а виконавцем був Петро Димінський. Суркіс сказав "Фас" – і все. Минуло вже два роки чи більше, як вони це згадали. Мене тоді призначили тренером збірної, і це все читалося. Адже він не хотів, а на моєму призначенні в збірну наполіг Коломойський,
– сказав Маркевич.
Спеціаліст згадав, що тоді відбувалось за кулісами. Це змусило його обирати між національною командою та клубом.
"Навіть представляючи мене, Суркіс зробив ніби позначку: правда, нам надійшла інформація від Петра Димінського, треба розбиратися. Тоді вже почалася війна між Ярославським і Суркісом: гра в Добромилі, затримка в повітрі нашого рейсу на матч із Динамо, неадекватне суддівство. А я – тренер збірної. І потрібно було вибирати. Тому пішов зі збірної", – пояснив Маркевич.
До слова. Маркевич – перший і єдиний наставник збірної України, який не зазнав жодної поразки з "синьо-жовтими". Під його керівництвом наша національна команда розгромила Литву (4:0), перемогла Румунію (3:2) та Норвегію (1:0), а також зіграла внічию з Нідерландами з рахунком 1:1 (дані Transfermarkt).
Зазначимо, що Маркевича тоді змінив Юрій Калитвинцев, який пропрацював у статусі виконувача обов'язків до квітня 2011 року. Після чого на постійній основі команду очолив Олег Блохін.
Що відомо про кар'єру Маркевича?
Після завершення ігрової кар'єри розпочав тренерську в луцькому Торпедо в 1984 році.
Очолював низку українських клубів, а найбільшого успіху досягнув з Карпатами, Металістом та Дніпром.
Неодноразово ставав призером чемпіонату України, а з дніпровською командою виходив у фінал Ліги Європи-2014/2015.
Останнім клубом поки є львівські Карпати, які він залишив влітку 2024 року.